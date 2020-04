Dvojnásobná mama Mariana musí denne prepočítať, čo si môžu dovoliť: Ak by som išla na OČR, neprežijeme

Ocitla sa v ťažkej situácii. Mnoho ľudí v súčasnosti žije v strachu, či si udrží prácu, alebo vyžije z neúplného platu.

Najzraniteľnejšie sú matky samoživiteľky. Veľa z nich skončilo na OČR alebo žije na hranici chudoby.

Mariana Murínová (30) si aj s dcérami (10, 12) musí každý deň prepočítať, čo si môžu dovoliť a čo oželieť. Určovať si prioritu pri každom výdavku a učiť deti tomu, že tento mesiac si to jednoducho nemôžu dovoliť. „Momentálne je to však ešte horšie - dostávame sa do situácie, keď si musíme vyberať medzi strechou nad hlavou a jedlom.V živote mám to šťastie, že moja práca sa dá robiť z domu,“ vraví Mariana Murínová zo Starej Turej, ktorá pracuje v personálnej agentúre a pokračuje: „Ak by však nastala situácia, že by som musela ísť na OČR, či nebodaj prišla o robotu, tak by sme z toho neprežili. Mám veľa kamarátok, ktoré tú možnosť nemajú. Majú deti, no musia chodiť do práce, pretože vyžiť z OČR sa nedá a museli by riešiť existenčné problémy. A tak doobeda pracujú a poobede učia deti, po nociach varia a upratujú.

Môžu žiadať o ďalšie dávky

Barbora Petrová, tlačový odbor MPSVaR

Sme si vedomí faktu, že v dôsledku tejto neočakávanej, výnimočnej a mimoriadnej situácie nastáva zníženie príjmov týchto rodín. Ošetrovné je jeden z nástrojov, ako zabezpečiť príjem v čase prerušenia výkonu práce. Treba však zdôrazniť, že tých spomínaných 55 % hrubej mzdy predstavuje až cca 70 % čistej mzdy. Ak sa aj napriek tomu pre znížený príjem ocitne rodina v hmotnej núdzi, môže sa uchádzať o pomoc v hmotnej núdzi na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. Dávame do pozornosti aj ďalšie opatrenia, ktoré vláda avizuje, ako napr. odklad splátok odvodov, odklad splátok úverov vrátane hypoték a pod.