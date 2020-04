Pozor! Pravidlá na Veľkú noc: Čo od vás budú žiadať policajti a kedy neporušíte zákon

Vyslúžil si kritiku aj z koaličných radov! Prísne opatrenia, ktoré budú platiť počas Veľkej noci, nedostali jednoznačnú podporu vo vláde.

Proti obmedzeniu pohybu ľudí a sankcionovaniu sa postavili ministri za stranu SaS a hnutia Za ľudí. Napriek tomu zákon prešiel a oddnes sa za hranice okresu bez vymedzených výnimiek nedostanete. Ako budú vyzerať kontroly v praxi a na koho sa vzťahujú výnimky. Poriadnu búrku vyvolalo vyhlásenie Igora Matoviča o tom, že počas Veľkej noci obmedzuje pohyb Slovákov, a to na celých 6 dní.

"Konzílium odborníkov odporučilo, aby sme obmedzili slobodu pohybu,“ vysvetlil rozhodnutie predseda vlády. Na dodržiavanie striktných opatrení bude dozerať v uliciach a cestách polícia aj armáda. Už na vláde preto narazil na odpor koaličných partnerov. „Ja som bola za mäkšie opatrenia, vláda sa rozhodla pre tvrdšie opatrenia, čo ja rešpektujem,“ uviedla podpredsedníčka vlády Veronika Remišová.

Nehlasovali za návrh

Slováci sa doteraz správali zodpovedne. Za pondelok pribudlo 47 nových, celkovo máme 581 pozitívnych prípadov, čo je oproti ostatným krajinám veľmi málo. Aj preto SaS chcela uprednostniť namiesto regulácie len apel na zodpovednosť každého človeka. „Aj doteraz boli Slováci veľmi zodpovední a verím, že rovnako by boli zodpovední aj naďalej.

Rozhodlo hlasovanie na vláde a tohto hlasovania sa budeme držať a budeme ho rešpektovať,“ povedal pre Nový Čas minister školstva Branislav Gröhling. V podobnom duchu sa vyjadrila aj ministerka spravodlivosti Mária Kolíková, nominovaná hnutím Za ľudí. „Zdržala som sa hlasovania, pretože v takej závažnej otázke mi chýbal väčší priestor na diskusiu. Vnímala som, že sú aj iné možnosti, ako dosiahnuť rovnaký cieľ," napísala pre Nový Čas.

Kontroly aj na staniciach

Tí, ktorí sa budú presúvať do práce do iného okresu, sa budú musieť pripraviť na to, že aj na železničnej stanici prejdú policajnou kontrolou. ZSSK odporúča cestujúcim, aby počas sviatkov prišli na stanicu skôr. Vlaky budú aj v čase zákazu vychádzania jazdiť podľa rovnakého grafikonu ako v utorok. Zároveň cestujúci, ktorí si vopred zakúpili lístky na obdobie 8. – 13. apríla, ich môžu vrátiť bez stornopoplatku. Polícia hovorí, že bude v zmiešaných hliadkach s vojakmi na hraniciach okresov.

„Ak nepôjde o prípad, keď je dovolený len v rámci okresu, prípadne mesta Košice a Bratislavy, každý, kto bude kontrolovaný, bude musieť dôvod výnimky hodnoverným spôsobom preukázať (napríklad potvrdením od zamestnávateľa, živnostenským listom, iným potvrdením, ktoré je hodnoverné pre daný prípad a podobne) a polícia bude každý prípad overovať,“ povedal hovorca Michal Slivka. Každý bude tak musieť preukázať svoju totožnosť a uviesť telefónne číslo, cieľ cesty a jej účel. Kto to nebude rešpektovať, tak toho policajt vráti naspäť.