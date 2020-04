Pandémia tlačí mamu Patríciu na hranicu chudoby: So synom musíme vyžiť zo 190 €

Ocitla sa v ťažkej situácii. Mnoho ľudí v súčasnosti žije v strachu, či si udrží prácu, alebo vyžije z neúplného platu.

Novému Času sa zdôverila Patrícia Cenková (45) z Banskej Bystrice, ako prechádza týmto zložitým obdobím života. Veľa matiek a, samozrejme, aj matiek samoživiteliek, muselo z dôvodu karanténneho uzavretia školských zariadení nastúpiť na OČR, aby sa postarali o svoje maloleté deti.

Ich príjem automaticky padol na 55 % z hrubej mzdy, a to mnohé z nich zráža na kolená, keďže predtým zarábali od 600 do 800 € mesačne v hrubom. „Som nezamestnaná, koronavírus ma zastihol v období hľadania si nového zamestnania. Nájsť si prácu v tomto období je prakticky nemožné,“ zdôverila sa Novému Času Patrícia Cenková. Jediným jej a synovým (19) príjmom je vdovský a sirotský dôchodok vo výške 457 €. Nájomné za byt zaplatí 230 €, za energie 32 €, koncesionársky poplatok ju vyjde na približne 5 € a náklady pre mobilného operátora zhltnú 25 €. Momentálne im odpadol poplatok za školskú stravu a MHD.

„Káblovú televíziu sme nemali predplatenú ani pred pandémiou, považujem to za zbytočný prepych. A internet máme len v telefónoch. Pri všetkej skromnosti prevádzkové náklady našej domácnosti v súčasnosti predstavujú 292 €. Vlastním ešte auto, aj to sú určité náklady, čiže na živobytie nám ostáva 190 €,“ doplnila a dodala, že súčasťou opatrení by pre pracujúce matky samoživiteľky mohla byť OČR aj PN vo výške 100 %, náhrada mzdy pri prekážke v práci na strane zamestnávateľa vo výške 100 %.

Môžu žiadať o ďalšie dávky

Barbora Petrová, tlačový odbor MPSVaR

Sme si vedomí faktu, že v dôsledku tejto neočakávanej, výnimočnej a mimoriadnej situácie nastáva zníženie príjmov týchto rodín. Ošetrovné je jeden z nástrojov, ako zabezpečiť príjem v čase prerušenia výkonu práce. Treba však zdôrazniť, že tých spomínaných 55 % hrubej mzdy predstavuje až cca 70 % čistej mzdy. Ak sa aj napriek tomu pre znížený príjem ocitne rodina v hmotnej núdzi, môže sa uchádzať o pomoc v hmotnej núdzi na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. Dávame do pozornosti aj ďalšie opatrenia, ktoré vláda avizuje, ako napr. odklad splátok odvodov, odklad splátok úverov vrátane hypoték a pod.