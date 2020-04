Lantoši o prvej sezóne v zámorí: Čím viac som bodoval, tým som stúpal v zostave!

Vôbec sa nestratil, dokonca patril medzi lídrov mužstva! Hokejista Róbert Lantoši (24) má za sebou premiérovú sezónu v zámorí v tíme Providence Bruins, ktorý je farmou slávneho Bostonu. Reprezentačný útočník denníku Nový Čas v rozhovore prezradil, ako sa mu hralo za veľkou mlákoua ako vidí svoju budúcnosť i šancu dostať sa do NHL!

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

- V lete som urobil správny krok, keď som sa rozhodol pokračovať v kariére v zámorí a podpísal som zmluvu s Providence. Samozrejme, že začiatky neboli jednoduché, to som aj čakal, ale postupne som si zvykol. Čím viac som bodoval, tak som aj stúpal v tíme vo formáciách a trávil aj dosť času na ľade. Pomohlo mi aj to, že v tíme bol so mnou krajan Peter Cehlárik, ktorý tu je niekoľko rokov a dobre to pozná. A veľkú podporu som mal aj v priateľke Anete, ktorá bola celý čas so mnou.

Do zámoria ste odišli zo slovenskej ligy z Nitry. Bol to veľký skok?

- Veľkou výhodou bolo, že som odchádzal do Ameriky s čistou hlavou, že nemám čo stratiť. Samozrejme, rozmery klziska sú iné aj ten štýl, ale rýchlo som sa adaptoval. Ale extra veľký rozdiel som nepociťoval.

Ako ste zvládli rečovú bariéru?

- Mal som výhodu, že som hrával niekoľko rokov vo Švédsku, takže som sa naučil dobre po anglicky, čo je tiež veľký bonus, keď idete ako nováčik do zámoria.

Bola nejaká šanca, že vás povolajú do prvého tímu Bostonu?

- To nie, pretože ja som mal podpísaný kontrakt iba pre súťaž AHL a plne som sa sústredil na to, aby som sa ukázal v najlepšom svetle.

Počas voľna ste stihli odskočiť do Bostonu a pozrieť si nejaké zápasy NHL?

- Áno, veď to je okolo hodinky cesty, takže bol som s priateľkou i so spoluhráčmi párkrát na výlete.

Ako vidíte ďalšiu budúcnosť v zámorí?

- Mojou prioritou je zotrvať v tejto spoločnosti Bostonu a vybojovať si dvojcestný kontrakt, aby som sa mohol pobiť o možnosť zahrať si NHL. Uvidíme, ako sa situácia okolo koronavírusu vyvinie, pevne verím, že sa svet čo najskôr vráti do starých koľají.

Aj ste sa stretli so Zdenom Chárom či s Jarom Halákom?

- S nimi som trénoval v kempe pred sezónou a bola to veľká skúsenosť byť v jednom kádri s takými hráčmi.

Kedy ste sa vrátili na Slovensko? Ste ešte v karanténe?

- Pred dvomi týždňami. Veľmi nám pomohol Andrej Sekera s manželkou, ktorí nás zobrali do lietadla a s nimi sme prileteli. Karanténa nám akurát teraz vypršala.

Róbert Lantoši

narodený: 24. septembra 1995 v Prievidzi

post: útočník

kluby: Žilina, Västeras, Arboga, Vita Hästen, Sundsvall, Nové Zámky, Nitra, Providence Bruins

top úspechy: bronz na MS 20 (2015), účasť na MS (2019), pôsobenie v AHL