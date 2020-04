Trenčanov rozohnil nečakaný záber ihriska: Prečo trénujú aj napriek pandémii?!

Futbalisti fortunaligových klubov sa pripravujú v karanténe individuálne. Hráči AS Trenčín nie. Už druhý týždeň sa schádzajú na štadióne a trénujú v skupinkách. Pod hradom Matúša Čáka tomu hovoria koordinovaný individuálny tréning.

Trenčiansky klub prijal rozhodnutie pokračovať v tréningoch aj napriek mimoriadnej situácii v krajine. „Väčšinu nášho kádra tvoria zahraniční hráči. Nechceli sme ich vyhnať do ulíc alebo na hrádzu, kde býva veľký pohyb ľudí. Trénujú v šesťčlenných skupinkách. Nemôžu cestovať spolu v autách či verejnou dopravou. Dodržiavajú hygienické opatrenia,“ povedal PR manažér klubu Martin Galajda. S podobným druhom tréningov začali aj nemeckí bundesligisti Bayern, Dortmund a Wolfsburg. Trenčania sa tiež zameriavajú skôr na prihrávky, streľbu a nácvik kombinácie. Tak, aby neboli blízko seba.

„Denne ich máme pod kontrolou. Meriame im teplotu. Nevyužívajú sa vnútorné priestory štadióna. Nemajú k dispozícii posilňovňu, vstup do kabíny nie je povolený. Prídu prezlečení, odtrénujú hodinku a idú rovno domov.“ Po dohode s kapitánom a s lídrami mužstva s tým nakoniec všetci súhlasili. „Ak by sme pustili hráčov behať medzi iných ľudí, len by sme zvyšovali riziko ich nákazy. Oni vedia, ako sa majú správať. Len čo by bol zistený nejaký pozitívny prípad, tak by sme tréningy museli ukončiť,“ dodal Galajda.