Premiér Matovič ponúkol prácu sexi superstáristke: Bude jeho hovorkyňou speváčka Dominika Stará?

Ako na ňu prišiel? Premiér Igor Matovič (46) si od nástupu do funkcie hľadá nového hovorcu a zdá sa, že konečne našiel nádejnú kandidátku.

S lukratívnou ponukou oslovil Dominiku Starú (26), ktorú si ľudia môžu pamätať zo speváckej súťaže SuperStar. Mladá umelkyňa sa pýši vyšportovanou postavou a rada zverejňuje na sociálnej sieti sexi fotky v plavkách. Nový Čas zisťoval, odkiaľ sa títo dvaja poznajú! Dominika sa do povedomia verejnosti dostala už ako 16-ročná, keď sa prihlásila do prvého ročníka súťaže Česko Slovenská SuperStar.

Vďaka svojmu unikátnemu hlasu sa prebojovala až do finálovej dvanástky, kde napokon skončila na treťom mieste. Porazili ju speváci Miro Šmajda a Martin Chodúr, ktorý si odniesol výhru. Po skončení súťaže o Dominike nebolo na Slovensku dlho počuť. V septembri 2011 sa totiž presťahovala do Ameriky, kde na sebe roky spevácky pracovala.

Za veľkou mlákou podľa vlastných slov vystupovala, nahrávala hudbu a získala tam aj ocenenie New England Urban Music Award za najlepšiu R&B speváčku. „Chcela by som sa poďakovať všetkým, čo za mňa hlasovali. Ďakujem aj svojmu tímu Poncini, bez ktorého by to nešlo,“ povedala Dominika po výhre. Momentálne žije krehká blondínka už vyše roka opäť na Slovensku. V Amerike sa totiž dostala do problémov so svojím manažérom a konflikt sa vyostril natoľko, že situáciu museli hasiť jej právnici.

Doteraz sa nepoznali

Takmer nikto netušil, že Dominika má mať okrem spevu talent aj na niečo iné. Nový premiér ju totiž oslovil s ponukou, robiť mu hovorkyňu o čom informoval portál aktuality.sk. To sa malo podľa našich informácii udiať cez facebook. „Momentálne je to v takom štádiu, že pán premiér ma pozval na Úrad vlády s tým, že sme sa rozprávali o tejto pozícii, ale zatiaľ nepadlo ani definitívne áno, ani definitívne nie, ani z jednej strany. To znamená, že stále je to otvorené.To je všetko, čo by som k tomu momentálne povedala,“ povedala Novému Času bývalá superstáristka.

Na otázku, či sa s Matovičom poznala aj predtým, mala jasnú odpoveď: „Pán premiér ma oslovil, ale predtým sme sa vôbec nepoznali. To znamená, že ja som ho prvýkrát stretla, keď som bola na Úrade vlády.“

Dominika sa na instagrame prezentuje ako sexi kosť a fotky v plavkách nie sú u nej ničím výnimočným. Je si vedomá toho, že má dokonalú postavu, a preto ju rada vystavuje na obdiv. Prečo by chcel premiér za hovorkyňu speváčku, ako sa ku nej dostal, a či skutočne bude pre neho pracovať, zostáva nateraz záhadou. Nový Čas sa totiž obrátil na tlačové oddelenie Úradu vlády s týmito otázkami, do uzávierky však odpovede neprišli.

Kto je Dominika

2019 - Speváčka sa na sociálnych sieťach rada chváli svojou vyšportovanou postavou.

- Narodila sa 13. augusta 1993 v Dunajskej Strede.

- V roku 2009 sa zúčastnila speváckej šou SuperStar.

- Neskôr sa presťahovala do Ameriky.

- Tam študovala na vysokej škole manažmentu.

- Koncom roka 2018 sa vrátila na Slovensko.

- Aktuálne žije v Šamoríne a je zadaná.