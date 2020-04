Kríza môže položiť cyklistiku: Kľúčová bude Tour de France

Pandémia koronavírusu môže mať likvidačný vplyv na profesionálnu cyklistiku. Tá je vo veľkej miere závislá na financiách od sponzorov a tí v čase krízy škrtajú výdavky všade, kde je to možné.

Pre tímy tak bude podľa viacerých jazdcov a odborníkov kľúčová organizácia Tour de France.

Ako prví pristúpili k drastickým opatreniam predstavitelia poľskej spoločnosti CCC, ktorá sponzoruje rovnomenný tím. Pretekárom do konca sezóny výrazne zredukovali platy a rozviazali kontrakty s väčšinou členov podporného tímu. Podľa nemeckého jazdca stajne Simona Geschkeho čaká rovnaký osud aj ďalšie tímy. Naopak, predstavitelia tímu Bora-Hansgrohe, v ktorom pôsobia traja Slováci, tvrdia, že krízu zvládnu.

"Je to bolestný proces, museli sme však reagovať na súčasnú situáciu. Pred niekoľkými týždňami si nikto z nás nevedel predstaviť, že by mohlo prísť k takýmto opatreniam. Všetci veríme, že sa čím skôr začne opäť pretekať," povedal po škrtoch generálny manažér stajne CCC Jim Ochowicz.

"V podstate ma preradili na tzv. kurzarbeit. Sú to ťažké časy. Všetci mechanici, športoví riaditelia, lekári, v podstate už nikto nezostal," citovala agentúra SID tridsaťštyriročného Geschkeho, ktorý prišiel do CCC vlani.

Drastické opatrenia majú zabezpečiť financie na ďalšiu pretekársku činnosť tímu, keď sa prebiehajúca sezóna obnoví. Zatiaľ však nie je vôbec jasné, kedy a či sa tak stane. V ohrození je aj štart Tour de France, ktorý je naplánovaný na 27. júna. Slávne preteky sú pre tímy nesmierne dôležité a lukratívne, ak by sa tento rok nekonali, mohlo by to podľa Geschkeho položiť celý profipelotón.

"Ak to zájde až tak ďaleko, postihne to ešte viac tímov. Sú totiž veľmi krehko vystavané, čo sa týka sponzorov, sú na nich naviazané. Ekonomika momentálne veľmi nefunguje a to sa týka aj sponzorov," povedal Geschke.

Veľké obavy o ďalšiu budúcnosť cyklistiky má aj víťaz desiatich etáp na Tour de France, či klasík Miláno - Sanremo a Paríž - Roubaix John Degenkolb. "V takejto situácii očakáva každý to najhoršie. To znamená, že by veľa tímov ukončilo činnosť, pretože by nemali peniaze od sponzorov. Neobávam sa toho len ja, ale veľa cyklistov," povedal pre magazín Der Spiegel.

Aj jazdec stajne Lotto Soudal považuje za kľúčové organizovanie Tour de France. O jej osude sa má rozhodnúť do 15. mája. Jedným z možných scenárov je, že by sa preteky konali bez účasti divákov, ďalší, že by sa skrátili. "Pre mňa je prvoradé, aby sa išla Tour aspoň v nejakej forme. Pre nás je nevyhnutná, aby sme prežili. Ak by bola za to cena, že by sme išli bez divákov, som za. A ak by to bolo potrebné, nejazdil by som iba tri, ale aj päť týždňov," povedal. Degenkolb sa spolu s kolegami z Lotta vzdali časti svojich výplat. Ku škrtom vo výške 30% pristúpili aj v kazašskej Astane a údajne sa o nich rokuje už aj v tíme Sunweb.

Za nutnosť organizovať Tour sa vyslovili aj mnohí ďalší. Riaditeľ tretej Grand Tour sezóny Vuelty Javier Guillen trvá na tom, že španielske preteky budú mať 21 dní, no ak by sa posunul termín "starej dámy", je ochotný ich skrátiť. "Tour je pre nás nenahraditeľná."

Pre periodikum The Telegraph víťaz Tour z roku 2018 a druhý muž vlaňajšieho poradia Geraint Thomas povedal: "Strata Tour by mala vplyv na živobytie." Jeho tím Ineos rovnako ako Bora-Hansgrohe, za ktorú jazdia Slováci Peter a Juraj Saganovci a Erik Baška, sa môžu oprieť o silných sponzorov a krízu, pokiaľ sa nebude predlžovať, by mali prekonať bez existenčných problémov. "Vychádzam z toho, že naši sponzori dodržia kontrakty a sú to silné spoločnosti. Straty zatiaľ nie sú také dramatické, že by nás malo položiť," povedal šéf tímu Ralph Denk. Podľa neho sa však premietne kríza aj do budúcnosti a bude ťažké dohodnúť nové kontrakty. "Môže sa stať, že budú nižšie, alebo že nebudú vôbec."