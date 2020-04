Bayern už trénuje spoločne, Müller s novým kontraktom

Futbalisti Bayernu Mníchov sa v pondelok vrátili k tréningu. Hráči však musia dodržiavať prísne bezpečnostné opatrenia.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Rozdelení sú do menších skupín a musia medzi sebou dodržiavať dostatočný odstup, aby predišli prípadnému prenosu ochorenia COVID-19.

So spoločným tréningom už skôr začal Mönchengladbach či Wolfsburg. Minimálne do konca apríla sú bundesligové súťaže prerušené, vedenie nemeckej ligy (DFL) prišlo s návrhom, že k reštartu súťaže by mohlo prísť niekedy v priebehu mája.

Bayern predĺžil zmluvu s Müllerom

Úradujúci nemecký futbalový majster Bayern Mníchov predĺžil kontrakt s Thomasom Müllerom (32) do roku 2023. Tridsaťročný útočník má s klubom na konte osem bundesligových titulov, päť prvenstiev v národnom pohári, ako aj triumf v Lige majstrov 2013.