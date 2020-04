V Dánsku sa deti do 11 rokov vracajú do škôl a škôlok: Podľa premiérky sú pre rodiny priveľkou záťažou

Dánsko sa rozhodlo opätovne otvoriť školy a škôlky, ktoré zatvorilo, podobne ako mnohé ďalšie krajiny, v rámci opatrení proti šíreniu koronavírusu.

Ako v utorok oznámila dánska premiérka Mette Frederiksen, s platnosťou od 15. apríla v Dánsku opäť začnú fungovať škôlky a tiež základné školy od prvého až po piaty ročník. Školská dochádzka sa teda obnoví len pre deti do jedenástich rokov. Dôvodom je podľa Frederiksen to, že domáca starostlivosť o deti do tohto veku predstavovala pre rodiny veľkú záťaž.

Väčšina ďalších opatrení proti šíreniu koronavírusu, ktoré Dánsko doteraz zaviedlo, zostane aj naďalej v platnosti. Týka sa to okrem iného aj uzatvorenia hraníc, zákazu zhromažďovania sa ľudí vo väčších ako desaťčlenných skupinách, a tiež zatvorenia kostolov, športovísk, knižníc či nákupných centier. Tieto opatrenia zostávajú v platnosti zatiaľ prinajmenšom do 10. mája.

V Dánsku malo doteraz pozitívne testy na koronavírus vyše 4 600 ľudí, 187 z nich zomrelo. Celosvetovo sa nákaza potvrdila u vyše 1 350 000 ľudí, zomrelo ich už takmer 76-tisíc.