Dohrá sa sezóna v NHL? Niektoré scenáre play off vyvolávajú úsmev

Trénovať v šortkách s korčuľami na nohách, to príliš nejde dokopy. Rovnako ako udržiavať ľad v hokejových stánkoch do augusta či septembra.

Súčasná situácia v NHL si však možno vyžiada aj takéto neštandardné opatrenia. Ak ešte vôbec má byť zachránená sezóna 2019/2020.

Play off NHL sa malo začať v stredu 8. apríla. Lenže momentálny stav je taký, že do konca základnej časti ešte treba odohrať 189 zápasov a nikto nevie, čo príde. Začne sa vôbec hrať a aký formát bude mať vyraďovacia časť? Prichádza do úvahy aj zrušenie zostávajúcich zápasov v základnej časti či neutrálne dejiská zápasov? Rovnaké otázky si kladie aj komisár NHL Gary Bettman a jeho pracovný tím.

"Sú to legitímne otázky, ale nie také, na ktoré musíme okamžite odpovedať. To ani nie je možné,“ uviedol zástupca komisára NHL Bill Daly emailom pre AP. "Súčasná situácia pripomína tajničku s mnohými políčkami, ktoré treba vyriešiť." doplnil. Nedávne optimistické vyhlásenia prezidenta USA Donalda Trumpa, že by rád videl obnovené dianie v najväčších amerických športoch utlmili guvernéri štátov New York a Kalifornia, kde koronavírus zaútočil mimoriadne agresívne. ”Aj ja by som bol rád, keby sa šport vrátil do našich arén. Ale toto nie je o našich nádejach, ambíciách či snoch," uviedol guvernér New Yorku Andrew Cuomo.

Národná hokejová liga zatvorila svoje brány 12. marca a odvtedy sa veľká väčšina hráčov nachádza v domácej karanténe. Tento stav potrvá do 15. apríla, potom sa hokejisti dozvedia nové správy od svojich klubov. Pravdepodobne však nebudú povzbudivé a pôjde len o predĺženie súčasného stavu. Polovica júna ako termín ukončenia súťaže je absolútne nerealizovateľná požiadavka.

Predĺženie sezóny do neskorého leta znie o čosi reálnejšie, aj keď v súčasnej situácii až príliš optimisticky. Najneskorší termín, v ktorom sa rozhodlo o majiteľovi Stanleyho pohára, dosiaľ bol 24. jún 1995 a rovnaký deň v roku 2013. Súčasná pandémia však nepozná žiadny harmonogram ani zľutovanie nad tými, ktorí porušujú prísne nastavené pravidlá verejného zdravia. "Ktokoľvek bude víťaz a v akomkoľvek čase, bude sa cítiť rovnako ako keby sa to stalo v klasickom termíne uprostred júna," myslí si generálny manažér Pittsburghu Jim Rutherford.

Medzi odborníkmi, ale aj laickou verejnosťou, rezonujú rôzne scenáre pre play-off. Jedným z nich je rozšírenie počtu účastníkov, aby sa tam dostali aj tímy, ktoré sú aktuálne tesne pod čiarou postupu. "Ja by som najradšej začal hneď teraz a v aktuálnom formáte. Prepáčte, páni," uviedol kapitán a 48-gólový strelec Washingtonu Alexander Ovečkin. Jeho tím je momentálne na čele Metropolitnej divízie a treťom mieste vo Východnej konferencii NHL. "Nemusíš sa ospravedlňovať za svoj názor, my sme tiež na pozícii zaručujúcej účasť v play off," odkázal ruskému kanonierovi Nick Foligno z Columbusu. Extravagantný obranca New Jersey P.K. Subban by v súčasnej situácii chcel vidieť v play-off všetkých 31 tímov účinkujúcich v profilige. "Bolo by to spravodlivé, keďže nikto nemôže hrať," reagoval P.K. Subban.

Líder Edmontonu Connor McDavid sa zamýšľa aj nad tým, že nemožno rozbehnúť súťaž po dvojmesačnom voľne len tak bez prípravných zápasov. A ešte priamo vhupnúť do play-off, kde býva nastavenie hráčov ostrejšie ako počas zápasov základnej časti. "Nemyslím si, že len tak môžeme naskočiť do play-off napríklad proti veľkému rivalovi z Calgary. To by sme sa vzájomne pozabíjali," myslí si aktuálne druhý najproduktívnejší hráč súťaže. "Ak by sa začalo hrať, všetky tímy by boli oveľa viac konkurencieschopné. Vyliečili by sa hráči, ktorí predtým nemohli nastúpiť a ostatní by si zasa dobre oddýchli," poznamenal kapitán Calgary Mark Giordano.

Pár dní tvrdého tréningu pred nástupom do play-off by privítal aj skúsený brankár tímu z Las Vegas Marc-André Fleury. "Chcelo by to pár dní dostať sa do prevádzkovej teploty. Rýchlosť zápasov v NHL a tvrdosť striel nie je čosi, čomu sa dá čeliť len tak bez prípravy," povedal trojnásobný šampión Stanley Cupu s Pittsburghom.

Už spomenutý Nick Foligno z Columbusu si nemyslí, že vtesnať veľmi veľa zápasov do krátkeho časového obdobia by bol dobrý krok. Minimálne nie zo zdravotného hľadiska. Foligno si nevie dobre predstaviť, žeby sa sezóna natiahla do augusta či septembra a ďalšia by sa začala už v októbri. "Mali by sme mať na zreteli aj svoje zdravie a ďalšie pokračovanie v kariéry. V súčasnej situácii je dobrý každý nápad, ale naozaj treba zvážiť, čo by bolo dobré z obchodného aj zdravotného hľadiska," povedal Foligno.

Ako možné dejiská zápasov pre dokončenie sezóny sa spomínajú neutrálne dejiská ako napríklad Severná Dakota, ale aj tréningové plochy Buffala, teda tímu, ktorý má vo Východnej konferencii len minimálne šance na postup do vyraďovacej časti. Tréner Winnipegu Paul Maurice by podľa vlastných slov privítal akýkoľvek scenár, len aby dostali fanúšikovia a hráči naspäť svoj obľúbený šport. "Play off s čerstvými a oddýchnutými hráčmi, to by bolo určite vzrušujúce. A hrať by sa mohlo kdekoľvek," podotkol Maurice.