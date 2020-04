Stojkami proti koronavírusu? Fialkové to vedia poriadne roztočiť

Nezaprú sa! Najlepšie slovenské biatlonistky, sestry Paulína (27) a Ivona Fialkové (25), ani v čase svetovej pandémie koronavírusu neobsedia. Najnovšie prekvapili svojich priaznivcov nečakaným spoločným kúskom!

Obľúbené „Fialky“ museli strpieť nielen predčasný koniec sezóny, ale po návrate z pretekov vo Fínsku aj dvojtýždňovú domácu karanténu v Banskej Bystrici. Aj napriek tomu sa však aktívne sestry snažia naďalej udržiavať vo forme. To, že im to ide skvelo nielen na lyžiach, ale nestratili by sa ani na gymnastickom poli, presvedčili svojich fanúšikov na sociálnej sieti bezchybnými stojkami!

„Najťažší oriešok je zachytiť fotku tak, aby sme boli každá v tej najlepšej pozícii,“ vtipkovala na margo vtipnej fotografie Paulína, ktorej uplynulá povinná karanténa prišla vhod. „Všetko to ubehlo dosť rýchlo. Oddýchla som si a konečne som mala čas na seba a na veci, na ktoré obyčajne nestíham. Bolo to fajn,“ uviedla pre Nový Čas s tým, že šport je teraz tým posledným, na čo myslí. Jej parťáčka Ivona už pustila súťaženie tiež z hlavy posledné týždne strávila prípravou svojej diplomovej práce, v ktorej sa venuje téme dopingu a biologickým pasom športovcov.