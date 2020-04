Hudáček má za sebou vynikajúcu sezónu: Kam poputuje slovenský útočník?

Slovenský hokejista Libor Hudáček má za sebou vynikajúcu sezónu v drese Liberca a pred tou ďalšou poškuľuje po ešte kvalitnejšej súťaži.

Láka ho KHL či Švajčiarsko, no v čase pandémie koronavírusu je otázne, ako sa situácia v Európe vyvinie a kedy odštartujú ligy. Podľa dvadsaťdeväťročného útočníka sa v augustovom termíne neuskutoční ani plánovaná olympijská kvalifikácia v Bratislave.

Pre Libora Hudáčka sa uplynulá, i keď predčasne ukončená sezóna niesla v znamení rekordov. V 50 dueloch v drese Liberca nazbieral 60 bodov (31+29) a stal sa tretím najproduktívnejším hráčom českej ligy. S 31 gólmi prekonal rekord krajana Martina Barteka pre najlepšieho kanoniera spomedzi cudzincov v českej lige, stal sa najlepším strelcom histórie "bielych tigrov" v základnej časti súťaže a zároveň o tri body pokoril Mareka Urama, ktorý ich v sezóne 2000/2001 v drese Znojma nazbieral 57 a doteraz bol najlepší legionár súťaže. Odolal mu len klubový rekord Liberca v počte bodov, 61 ich nazbieral legendárny Petr Nedvěd v sezóne 2011/2012.

S Libercom navyše získal Prezidentský pohár pre víťaza základnej časti. Napriek týmto úspechom sa s klubom na novej zmluve nedohodol a tak uvažuje o posune do ešte kvalitnejšej súťaže. "S predstaviteľmi klubu sme rokovali o novej zmluve, ale nedopadlo to podľa mojich predstáv. Je to teda asi uzavreté. Táto sezóna mi naozaj vyšla a chcel by som to využiť. Posunúť sa po hokejovej i platovej stránke. Určite by som nebol proti KHL, okrem nej ma však láka aj Švajčiarsko," povedal v rozhovore pre hokej.sk.

Jedna z možností v KHL je Spartak Moskva, v ňom už dva ročníky úspešne pôsobí Liborov starší brat a brankár Július Hudáček, ktorý má zmluvu aj na nasledujúcu sezónu. "Šanca na to určite je, ale to je na agentovi a ich skautingu. Ja by som si zahral s bratom veľmi rád, veď sa nevidíme celý rok a bolo by to spestrenie. Nepoznám však ich plány a chcieť ma musia v prvom rade oni," uviedol.

Hudáček očakával predčasný koniec českej ligy, po príchode na Slovensko absolvoval povinnú dvojtýždňovú karanténu, ktorú si momentálne o čosi predĺžil. "Bolo mi od prvej chvíle jasné, že to dopadne takto. Epidémia prišla a začalo to byť horšie a horšie. Hovorilo sa o možnosti hry bez divákov, ale pribúdali opatrenia zo strany vlády a už to bolo bez šance. Sme sklamaní, ale bolo to dobré rozhodnutie. Karanténa mi už vypršala v piatok. Naďalej však zostávam doma. Necítim sa totiž zdravotne stopercentne a mám teda ďalej takú svoju karanténu. Mne sa to stáva pravidelne. Keď po sezóne telo vypne, tak príde nejaká choroba. Už som si na to zvykol."

Ešte pred štartom nasledujúcej sezóny je na programe kvalifikácia ZOH 2022. Tá by sa mala uskutočniť 27. až 30. augusta v Bratislave, podľa Hudáčka je však nepravdepodobné, že sa tak stane. "Neverím. Bohužiaľ, ale situácia tomu nenasvedčuje. Na 99 percent podľa mňa padne aj to. Padli už aj väčšie podujatia a v neskoršom termíne. Hokej potrebuje aj prípravu na ľade. My sa môžeme chystať na suchu, ale neviem si predstaviť, že by nás pustili na ľad pár týždňov pred takým dôležitým turnajom. Potom by sa mohlo pokojne stať, že by postúpilo aj to papierovo najslabšie mužstvo. Nevidím to teda ružovo. Bodaj by som sa však mýlil a veci by sa zlepšili," dodal v rozhovore pre hokej.sk.

ny ms