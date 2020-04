Herečka Zuzka Vačková patrí k aktívnym ženám a týmto spôsobom sa snaží prežívať aj dni v karanténe. Vždy usmiata blondínka si aj napriek tomu, že sú divadlá zatvorené, udržiava kontakt so svojimi fanúšikmi na sociálnych sieťach, kde nielen pravidelne číta poviedky, no vedie zaujímavé rozhovory s odborníčkou na zdravú výživu. A keďže je Zuzka aj pedagogička, vedie aj online vyučovanie pre svojich žiakov. Chvíle doma si však kráti aj zábavou a to dokonca so susedmi! Z jej nápadu pôjdete do kolien!