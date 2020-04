Bratislavčania ani nepomysleli, že to raz zažijú na vlastnej koži: Hlavné mesto ako z postapokalyptického filmu

Pandémia vyprázdnila aj tie najživšie ulice. V mestách, kde sa za bežný deň premlelo množstvo obyvateľov či turistov, nastal zrazu nebývalý pokoj, prázdno...

Voľný pohyb osôb na celom Slovensku bude od 8. do 13. apríla 2020 ešte viac obmedzený, to však len a len pre dobro Slovákov. Obmedzenia majú zabrániť masovému navštevovaniu počas veľkonočných sviatkov, a tým riziku regresu doterajšej pozitívnej tendencie minimalizácie šírenia nového koronavírusu na Slovensku. V pondelok pribudlo na Slovensku 47 nových prípadov nákazy novým koronavírusom, pričom v laboratóriách otestovali 1448 vzoriek.

Pre tých, ktorí nemôžu v dnešnej dobe využívať ulice milovaného hlavného mesta ako predtým, zachytil niekedy ťaživú, inokedy skôr veselšiu atmosféru Bratislavy Tomáš. "V tieni týchto dní Bratislava (ale vlastne aj akékoľvek iné mesto na svete) dýcha zvláštnou atmosférou, ktorú som zachytil do videa aj s nejakým tým posolstvom. Momentálne totiž nikto z nás nevie povedať, ako sa to bude ďalej vyvíjať, či sú opatrenia proti šíreniu dostačujúce alebo nie. Isté je len to, že je to v ľuďoch. Musíme byť hlavne disciplinovaní, a tak sa postaviť spoločnému nepriateľovi," odkazuje autor videa.