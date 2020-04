V Rumunsku predĺžia trvanie núdzového stavu: Bez toho sa vírus nezastaví, tvrdí prezident

Rumunská vláda na budúci týždeň predĺži trvanie núdzového stavu o ďalších 30 dní. Cieľom je zastaviť šírenie nového koronavírusu, uviedol v pondelok prezident Klaus Iohannis, ktorého cituje agentúra Reuters.

"Musíme to urobiť znova. Je to nevyhnutnosť. Občania by mali pochopiť, že bez tohto opatrenia sa vírus nedá zastaviť," povedal Iohannis.

Iohannis tiež avizoval, že Rumunsko vysiela lekársky tím do Talianska, aby mu pomohol bojovať proti pandémii koronavírusu. Tím pozostáva z 11 lekárov a šiestich zdravotných sestier.

V Rumunsku 16. marca vyhlásili núdzový stav, na základe ktorého sú zatvorené pohostinské zariadenia, kostoly i školy a sprísnili sa aj pohraničné kontroly. Pôvodne mal stav núdze trvať do polovice apríla.

V rámci karanténnych opatrení rumunská vláda umiestnila začiatkom minulého týždňa do karantény aj celé mesto Suceava ležiace na severovýchode krajiny a osem okolitých dedín. Týmto opatrením chce zamedziť šíreniu koronavírusu, keďže až štvrtinu všetkých nakazených v Rumunsku evidujú práve v tejto oblasti.

Rumunsko doteraz zaznamenalo 4057 potvrdených prípadov nákazy na nový koronavírus a 157 úmrtí.