História sa opakuje: Hviezdy usporiadajú spoločný koncert pre dobrú vec

V boji proti pandémii koronavírusu odohrajú hviezdy svetovej populárnej hudby 18. apríla veľký dobročinný koncert vysielaný televíziami i sociálnymi sieťami.

Do projektu One World together at home (Jeden svet spoločne doma), ktorého cieľom je vybrať peniaze do fondu Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), sa zapoja slávni speváci a hudobníci ako Lady Gaga, Alanis Morissette, Billie Eilish, Elton John, Paul McCartney, Stevie Wonder alebo Lang Lang.

O akcii informovala jej spoluorganizátorka Lady Gaga, ktorá sa na diaľku pripojila k jednej z tlačových konferencií WHO. Spoločne budú koncert vysielať televízie a siete ABC, NBC, CBS, iHeartMedia a Bell Media. K videniu bude tiež na internetových platformách ako sú YouTube či Apple TV a na facebooku, Instagramu či twitteri.

Podľa speváčky má byť koncert vyjadrením vďaky zdravotníkom v mnohých krajinách, často pracujúcich bez zodpovedajúcej ochrany pred nákazou. Lady Gaga upozornila, že je potrebné dať viac peňazí na ochranné prostriedky a testovanie.

Lady Gaga a organizácie Global Citizen doteraz na boj s koronavírusom za iba sedem dní vybrali 35 miliónov dolárov.

Popové hviezdy hrali z obývacích izieb a kuchýň na podporu boja proti koronavírusu už na konci marca. Billie Eilish spievala na pohovke, Elton John hral na klávesy, ktoré patria jeho deťom, a Backstreet Boys harmonicky ladili z piatich rôznych miest, zatiaľ čo sa spoločne s desiatkami ďalších muzikantov zapojili do netradičného koncertu, ktorý odvysielala americká televízia Fox.

Cieľom akcie bolo získať peniaze pre organizácie pomáhajúce ľuďom ťažko zasiahnutým pandémiou COVID-19. Medzi ďalšími, ktorí vystúpili u seba doma v rámci koncertu iHeart z obývacích izieb pre Ameriku, bola tiež Mariah Carey, Camila Cabellová, Alicia Keys, Shawn Mendes a Sam Smith.