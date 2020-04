Vláda rozhodla o masívnych opatreniach počas Veľkej noci: Takto bude vyzerať zákaz vychádzania

Na Veľkú noc sa len tak ľahko z domu nedostaneme. Vláda Igora Matoviča (46) po tom, čo tak rozhodlo konzílium expertov rozhodla o tom, že od stredy rána do pondelka večera budú môcť ľudia z domovov vychádzať len za prísne stanovených podmienok.

Zamedziť tak chcú masívnemu šíreniu koronavírusu, ktorý by sa podľa záverov kabinetu prenášal oveľa rýchlejšie, ak by tvrdé opatrenia nezaviedli.

Matovič tvrdí, že Slovensko stojí voči neviditeľnému nepriateľovi vo vojne a nevieme, kto je ohrozený. „Obava, že v rómskych osadách môžu byť ložiská nákazy sa naplnila a obávame sa, že ich môže byť po Slovensku viac,“ hovoril premiér. „Postupne zistíme, že ten problém môže byť väčší. Konzílium odborníkov odporučilo, aby sme počas veľkonočných sviatkov obmedzili slobodu pohybu,“ dodal Matovič. Opatrenia označil ako čiastočný zákaz vychádzania, ktorý bude platiť od stredy 8. apríla 00:00 hod. do pondelka 13. apríla 23:59 hod.

Vláda zároveň schválila rovno niekoľko výnimiek, ktoré sa týkaju zaobstarania si potravín, liekov, návštevy lekára či obvyklej cesty do zamestnania. Povolený tiež bude pohreb blízkej osoby či starostlivosť o niekoho blízkeho vrámci okresu. Zároveň tiež bude zakázané uplatňovať právo pokojne sa zhromažďovať s viacerými osobami, s výnimkou členov spoločnej domácnosti. Toto opatrenie má zamedziť tomu, aby sa ľudia nestretávali v prírode. „Ak by to bolo o tom, že necestujeme po Slovensku, ale spravíme si piknik na Železnej studničke, asi by sme nesplnili cieľ,“ opísal Matovič.

Cieľom podľa neho nie je robiť si naschvály, ale chrániť životy ľudí. Zároveň bude pohyb ľudí kontrolovať niekoľko tisícok policajtov a príslušníkov armády. „Akékoľvek závažné opatrenie bez dôraznej kontroly by nemalo zmysel. 90 % ľudí je mimoriadne zodpovedných. Samozrejme vieme, že budú ľudia, ktorí si budú chcieť dokazovať slobodu. V prípade pandémie to však vedie k zbytočným nákazam. Zabezpečíme poriadok tak, ako najlepšie budeme vedieť. Na výpadovkách, hraniciach okresov, na kľúčových križovatkách sa budú námatkovým výberom vykonávať kontroly. Ten kto to neuposlúchne tak sa vystavuje pokute 1 500 eur,“ predstavil zabezpečenie vykonania príkazu vlády Matovič.

Hovorí však, že pokuta sa nebude udeľovať na mieste, ale ľudia vyplnia v spolupráci s políciou dotazníky, kde sa uvedie oprávnenosť ich vychádzania. Následne v ďalšom konaní a prekontrolovaní môžu dostať pokutu. „Ľudia si nemusia nič vybavovať, aby policajné hliadky čo najviac ľudí skontrolovali počas tohto obdobia. Policajná hliadka vyplní dotazník, následne sa bude kontrolovať oprávnenosť pohybu. Nebudú sa pokutovať na mieste, následne, keď niekto poruší predpis, pokuta ho počká,“ skonštatoval premiér.

Proti masívnej kontrole ľudí štátnymi orgánmi vystúpila najmä Veronika Remišová (Za ľudí), ktorá požadovala, aby bola zodpovednosť najmä na ľuďoch. Matovič po rokovaní vlády priznal, že uznesenie na prísnych opatreniach počas Veľkej noci nebolo na vláde jednotné, ale nemenoval konkrétnych ľudí, ktorí s ním nesúhlasili. Juraj Šeliga (Za ľudí) tvrdí, že nariadenia rešpektuje, ale nerozumie im. „Som právnik, ale priznám sa, že keď som si pozrel čo dnes schválila vláda (a s akými výnimkami), tak si naozaj neviem predstaviť, ako sa to dá vykonať v praxi. Niekedy netreba nič viac ako výzvu, či apel na zdravý rozum a solidaritu k spoluobčanom,“ napísal na sociálnej sieti.

Pridáva sa aj Peter Pellegrini (Smer): „Ak by premiér dôveroval ľuďom a oni dôverovali jemu, stačilo by sa mu ľuďom verejne prihovoriť a poprosiť ich o spoluprácu. Igor Matovič však ľuďom neverí a chce vidieť v uliciach policajtov a vojakov. Je to zbytočné mocenské gesto.“

Čo sa zavádza

Zákaz vychádzania od stredy 00:00 hod. do pondelka 13. apríla 23:59 hod

Toto obmedzenie sa nevzťahuje na:

- obvyklú cestu do a zo zamestnania a cestu na výkon podnikateľskej alebo inej obdobnej činnosti

- cestu v nevyhnutnom rozsahu za účelom obstarania nevyhnutných základných životných potrieb, teda nákup potravín, liekov, zdravotníckych prostriedkov, hygienického tovaru, kozmetiky a iného drogériového tovaru, krmív a ďalších potrieb pre zvieratá, zabezpečenie starostlivosti o deti, domáce zvieratá či doplnenie pohonných hmôt

- cestu za účelom obstarania nevyhnutných životných potrieb (vymenovaných v predchádzajúcom bode) pre inú osobu v rámci územia okresu (v prípade Košíc a Bratislavy v rámci územia mesta), môže ísť o dobrovoľníctvo či susedskú výpomoc

- cestu do zdravotníckeho zariadenia za účelom neodkladného vyšetrenia, vrátane sprevádzania blízkou osobou či príbuzným

- pobyt v prírode v rámci okresu, v prípade Košíc a Bratislavy v rámci územia mesta

- cestu na pohreb blízkej osoby

- cestu za účelom starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takúto starostlivosť odkázaný, môže ísť o cestu len v rámci okresu, v prípade Košíc a Bratislavy v rámci územia mesta.

Matovič na koberčeku u Čaputovej

Prezidentka SR Zuzana Čaputová víta rozhodnutie odborného konzília na sprísnenie opatrení na zabránenie šírenia nového koronavírusu počas veľkonočných sviatkov. Zároveň vyzvala predstaviteľov štátu na pokojnú a rozvážnu komunikáciu smerom k občanom. Uviedla to v pondelok po prvom pracovnom stretnutí s novým premiérom Igorom Matovičom (OĽaNO) a predsedom parlamentu Borisom Kollárom (Sme rodina). „Je dôležité, aby sme udržali vysokú mieru sebadisciplíny,“ dodala s tým, že občania majú jej dôveru. Po sviatkoch by podľa nej bolo dobré situáciu opäť prehodnotiť s odborníkmi.