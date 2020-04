Toto video vás dostane: Enrique Iglesias ukázal svetu svoju 2-mesačnú dcérku

Enrique Iglesias (44) pobavil svojich fanúšikov roztomilým videom s dvojmesačnou dcérkou Mary.

Spevák zazdieľal toto video na svojom instagramovom profile v nedeľu, informuje People. Mary, inak prezývaná aj Maša, sedí v lone svojho otca a spolu tancujú na pesničku We Are Young od Fun. Do popisku videa pridal Enrique iba srdiečko.

Enrique tvorí už takmer dve desaťročia pár s bývalou ruskou tenistkou Annou Kurnikovou (38). V decembri 2017 sa im narodili dvojičky Lucy a Nicholas, najmladšia Mary prišla na svet 30. januára 2020.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Spevák prezradil pre magazín People aj to, ako si jeho ratolesti zvykajú na úlohu starších súrodencov. "V skutočnosti sa im to veľmi páči. Je medzi nimi dvojročný rozdiel, čoho som sa trochu obával. Premýšľal som, ako budú reagovať. Okrem toho mám doma dvoch psov, čiže naša domácnosť je chaotická."

Enrique a Anna síce málokedy na verejnosti hovoria o svojom súkromí a zriedkavo zazdieľajú na sociálnej sieti nejaké správy ohľadom ich detí, no nikdy sa netajili túžbou založiť si rodinu. "Jediné, čo môžem povedať s istotou, je, že podľa mňa bude Anna skvelou matkou, či už budeme spolu alebo nie," vyznal sa v roku 2017 charizmatický spevák.