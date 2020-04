WHO sa vyjadrila k zákazom vychádzania: Pravda o tom, či sú naozaj účinné

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) je znepokojená používaním profesionálnych ochranných pomôcok bežnou populáciou. Šéf organizácie Tedros Adhanom Ghebreyesus v pondelok upozornil, že lekárske rúška a respirátory by mali byť prednostne vyhradené zdravotníkom v prvej línii boja s koronavírusovou pandémiou.

Používanie respirátorov bežnými ľuďmi by podľa neho mohlo zhoršiť nedostatok týchto ochranných pomôcok pre ľudí, ktorí ich potrebujú najviac. WHO sa minulý týždeň vyslovila pre širšie používanie podomácky vyrábaných rúšok. Podľa koordinátora krízovej pomoci z WHO Michaela Ryana nie je zahaľovanie nosa a úst, ktoré má chrániť pred kašľom alebo kýchaním, zlý nápad. WHO skôr všeobecné nosenie rúšok neodporúčala.

Tedros v pondelok tiež zdôraznil, že samotné rúška nemôžu zastaviť pandémiu a nie sú "zázračným riešením". Ich všeobecné nosenie je podľa neho oprávnené len v prípadoch obmedzeného prístupu k vode na umývanie rúk alebo tam, kde je ťažké dodržiavať fyzické odstupy medzi ľuďmi. "Rúška samotné nemôžu zastaviť pandémiu covid-19," citovala Tedrosa agentúra AFP. Zástancovia rúšok však oponujú, že mnohí ľudia nemôžu sami vedieť, či sú nakazení a neinfikujú zároveň ďalších ľudí.

Šéf WHO v pondelok takisto vyjadril nádej, že organizácia tento týždeň začne iniciatívu, ktorá má urýchliť výskum a vývoj vakcíny a nastaviť mechanizmus jej rovnomernej distribúcie. Michael Ryan v pondelok upozornil, že obmedzenie vychádzania možno uvoľňovať len postupne. Zákazy vychádzania sa podľa neho mnohokrát ukázali ako účinné.