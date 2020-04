Minister školstva Gröhling o nových opatreniach: Kedy môže vaše dieťa prepadnúť?

Majú byť k sebe zhovievaví! Takúto výzvu adresoval rodičom a učiteľom minister školstva Branislav Gröhling.

Ten zároveň spolu s novou šéfkou Štátneho pedagogického ústavu (ŠPÚ) Miroslavou Hapalovou predstavil usmernenia, na základe ktorých bude prebiehať zvyšok školského roka a koncoročné hodnotenie žiakov.

Od dnešného dňa sa na základných školách pozastavuje klasifikácia, teda známkovanie. Ak učitelia žiakov hodnotili, výsledné známky by podľa Hapalovej učitelia pri záverečnom hodnotení nemali brať do úvahy.„Hlavným princípom hodnotenia v čase prerušeného vyučovania je, aby bola zaručená spravodlivosť pri hodnotení žiakov a rešpektované vlastné domáce podmienky na prípravu,“ uviedla Hapalová, ktorá predtým pôsobila v projekte To dá rozum a ŠPÚ bude viesť až do vyhlásenia výberového konania. Vysvetlila, že nie všetci žiaci majú prístup k internetu a rovnakú podporu rodičov.

Nemôžu prepadnúť, ale...

Školáci by mali ukončiť štúdium v riadnom termíne, teda 30. júna, a nastúpiť do škôl znova v septembri. V tomto školskom roku nebude možné prepadnúť. Žiaci by sa nemali klasifikovať známkou nedostatočná či dosiahol neuspokojivé výsledky. Nebude sa to však týkať žiakov druhého stupňa či stredoškolákov, ktorí si nebudú plniť zadania. Voľné ruky v tomto smere budú mať rady škôl, ktoré určia, či žiak podstúpi komisionálnej skúšky. Zohľadňovať sa budú objektívne príčiny, ktoré žiakovi mohli zabrániť vzdelávať sa, bolo však potrebné prijať bič aj na záškolákov.

Nové pravidlá pre ZŠ

1. Rešpektovanie individuálnych podmienok kadého žiaka (nie všetci majú internet či rovnakú podporu rodičov).

2. Od 6. 4. 2020 sa zastavuje známkovanie a doterajšie známky by nemali brať učitelia do úvahy.

3. Učitelia by mali žiakom dávať slovnú spätnú väzbu k preberanému učivu, ktorá by mala to žiakov motivovať.

4. Koncoročné hodnotenie – umožňuje sa hodnotiť žiakov slovne vo všetkých ročníkoch ZŠ, pripraví sa ešte legislatíva.

5. Školy si budú môcť vybrať, či budú hodnotiť slovne, známkou alebo kombináciou.

6. Výnimku v hodnotení tvoria len 1. ročníky, kde bude možné hodnotiť iba slovne, lebo tu hodnotenie najviac odráža domácu podporu.

7. Pri predmetoch, ktoré nie je možné odskúšať, ako výtvarná, telesná výchova, či laboratórne cvičenia sa napíše len absolvoval.

8. Neodporúča sa žiakov hodnotiť na základe písomných skúšok ani testov.

9. Ruší sa povinnosť absolvovať povinné písomné práce.

10. V tomto školskom roku nebude možné opakovať ročník.

11. Na 2. stupni však môže dôjsť ešte k preskúšaniu tých žiakov, ktorí aj predtým dosahovali neuspokojivé výsledky.

12. Štvrtáci a deviataci dostanú tento rok doložku o príslušnom ukončení príslušného stupňa vzdelania.

13. Zjednotí sa informačný kanál, cez ktorý budú prúdiť zadania. Koordinátorom by mal byť triedny učiteľ.

Ako budú hodnotiť na SŠ

1.Hodnotenie môže byť aj známkou, ale nemôže byť žiakovi znížená známka z objektívnych príčin (nemá internet, alebo ho nemá k dispozícii v reálnom čase).

2. Bude umožnené hodnotiť aj slovne.

3. Neodporúča sa žiakov hodnotiť na základne písomných skúšok ani testov.

4. Ruší sa povinnosť absolvovať povinné písomné práce.

5. Žiak nemôže prepadnúť, môže však dôjsť ešte k preskúšaniu u tých študentov, ktorí aj predtým dosahovali neuspokojivé výsledky.

6. Po Veľkej noci dostanú školy usmernenie, na aký obsah sa treba sústrediť v jednotlivých ročníkoch – aká by mala byť hodinová záťaž na rôznych stupňoch vzdelánia.

7. Zatiaľ nie je jasné, ako a kedy prebehnú maturity.

8. Na jednom z bratislavských gymnázií budú skúšať, ako by fungovali online prijímačky.

9. Stále sa hľadá ešte model prijímacích pohovorov pre bilingválne gymnáziá a školy, kde sa robia talentovky.

VŠ:

1.Skúšky aj štátnice na diaľku

2.Semester a skúšky budú prebiehať na diaľku.

3. Ukončenie letného semestra bude štandardne 31. augusta.

4. Na väčšine VŠ prebehnú štátne skúšky či obhajoby práce telekonferenčne.