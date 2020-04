Prvý prípad tohto druhu: USA zaradili na zoznam teroristických organizácií ruské hnutie RID

Spojené štáty v pondelok zaradili krajne pravicové združenie Ruské imperiálne hnutie (RID) do zoznamu teroristických organizácií.

Agentúra AFP poznamenala, že ide o prvý prípad, keď sa do tohto zoznamu dostalo hnutie propagujúce nadradenosť bielej rasy. Zoznam bol totiž považovaný skôr za nástroj boja proti islamistickým extrémistom.

RID sa definuje ako monarchistická, pravoslávna a pravicovo-konzervatívna organizácia. Na svojej webovej stránke RID píše, že jeho cieľom je ukončiť časy "smuty" - zmätkov, ktoré v Rusku trvajú viac ako 100 rokov, urobiť z Ruska opäť pravú vlasť a vrátiť mu nezávislosť. "Iba my môžeme vrátiť ruský ľud na cestu spásy, z ktorej sa ho pokúsili odviesť démonické sily komunizmu a liberalizmu," uvádza sa na webe hnutia.

Ministerstvo zahraničných vecí USA vo svojom zdôvodnení okrem iného uviedlo, že RID prevádzkuje v meste Petrohrad polovojenskú výcvikovú základňu a priťahuje neonacistov z celého západného sveta.

Nathan Sales, koordinátor boja proti terorizmu v americkom rezorte diplomacie, podľa AFP priznal, že zo strany USA ide o bezprecedentný krok. Ide o prvý prípad, keď Spojené štáty poukázali na hnutie propagujúce nadradenosť bielej rasy, čo je dôkaz vážnosti tejto hrozby z pohľadu súčasnej americkej administratívy, konštatoval Sales. Dodal, že "robíme niečo, čo nikto z našich predchodcov proti tejto hrozbe neurobil".

Podľa denníka New York Times po zaradení RID do zoznamu teroristických organizácií bude nasledovať rozhodnutie ministerstva financií USA o zablokovaní všetkých aktív organizácie v USA a vydanie zákazu občanom USA vykonávať akékoľvek transakcie s predstaviteľmi RID. Členom RID môžu americké úrady zamietnuť aj vstup do Spojených štátov.