Rakúsko otvára obchody, na koniec obmedzení sa chystajú aj ďalšie krajiny: Črtá sa svetlo na konci korona tunela?

Optimisti či blázni? Rakúsko ako prvá krajina predložila konkrétne dátumy otvorenia prevádzok a nového začiatku fungovania ekonomiky po korona kríze.

Česká republika tiež zvažuje otvorenie maloobchodnej siete, Francúzi zas plánujú riadenú kolektívnu imunitu. Kancelár Sebastian Kurz na tlačovej konferencii predstavil plán krajiny, ktorý rozbehne lokálnu ekonomiku. Už po Veľkej noci chcú otvoriť viaceré malé obchody. Medzi otvorenými budú predajne s umeleckými či hobby potrebami, záhradníctva, no aj služby ako kaderníctva či holičstvá.

Od 1. mája by mali nasledovať aj ostatné obchody a služby. O ďalšie dva týždne chcú otvoriť a rozbehnúť aj gastrosektor. Školy by mali ostať zavreté, no nechcú rušiť skúšky ani maturity. Zároveň s otváraním obchodov sprísňujú hygienu a zavádzajú povinné nosenie rúšok. Kancelár Kurz uviedol, že sa inšpirovali Českou republikou, a vyzdvihol disciplinovanosť ľudí.

Premiér Andrej Babiš tiež chce po Veľkej noci otvoriť obchody s hobby potrebami, predajne s detským textilom a papiernictvá. Minister vnútra Jan Hamáček chce dať návrh do parlamentu o tom, že by po 14. apríli mohli pootvoriť hranice a povoliť vycestovanie v špeciálnych prípadoch. Francúzsko je úplne uzavreté už od 17. marca. Uzávera by mala po novom trvať až do 15. apríla. Potom chcú pomaly „zapnúť“ život v krajine. Začínajú spomínať kolektívnu imunitu, ktorú chcel dosiahnuť aj Boris Johnson.

Francúzi na to však chcú ísť inak. Vzhľadom na to, že nákaza sa šírila v rôznych regiónoch v inom čase, chcú aj krajinu otvárať región po regióne. Toto otváranie by malo sprevádzať aj masívne testovanie. Malo by dostať nakazených pod kontrolu včas a nemocnice by nepraskali vo švíkoch. Zdá sa, že celému svetu sa črtá svetlo na konci tunela. Deutsche Bank urobila analýzu, na základe ktorej uviedla predpokladané dátumy oživenia krajín najviac zasiahnutých nákazou.

V analýze sa inšpirovali tým, ako prebiehala nákaza vo Wu-chane, ktorý momentálne spúšťa fungovanie naplno. Tím vedený analytikom Lukom Templemanom a stratégom Jimom Reidom sa domnieva, že USA a Nemecko by mali rušiť obmedzenia 22. mája, Veľká Británia deň po nich. Taliansko, vzhľadom na skoršie vypuknutie nákazy, sa pravdepodobne rozbehne už 7. mája a Španielsko a Francúzsko by sa mali vrátiť do plnej prevádzky už 18. mája.

Poznamenávajú však, že medzi provinciou Chu-pej a ostatným svetom je rozdiel v tom, že Číňania to zažívali ako prví, a Európa a USA majú výzbroj v podobe poznatkov. Ako prvé by sa do normálu malo vrátiť cestovanie a po tom, čo sa pozviechajú lokálne národné ekonomiky, by sa mala pozviechať aj globálna a už v júni by sa všetci pracovníci mali vrátiť na svoje pozície.