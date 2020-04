Strelec na Kuciaka († 27) a Kušnírovú († 27) dostal 23 rokov basy: Ako to vyzerá s ostatnými?

Dostal 23 rokov basy! V pondelok prebehlo na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku samostatné konanie, na ktorom sa rozhodovalo o výške trestu pre Miroslava Marčeka (37).

Ten sa už dávnejšie priznal k tomu, že chladnokrvne popravil novinára Jána Kuciaka († 27), jeho snúbenicu Martinu († 27) a v roku 2016 aj podnikateľa Petra Molnára. Strelec požiadal o konanie súdu bez jeho neprítomnosti a tak si výšku trestu nevypočul osobne.

Súd sa uskutočnil za prísnych hygienických opatrení. O osude vraha sa rozhodovalo na samostatnom konaní, pretože Marček sa k vraždám priznal a spravil aj vyhlásenie o vine. Nemuselo už preto prebehnúť dokazovanie, ale rozhodovalo sa len o výške trestu. To znamená, že súd skúmal len, či je šanca na polepšenie. V tejto veci vypovedali v pondelok na súde Róbert Máthé z odboru psychológie a Ľubomíra Izáková z odboru psychiatrie.

Obaja uviedli, že sa odvolávajú na už predložené znalecké posudky, ktoré sa následne prečítali. „Obvinený netrpel a ani netrpí duševnou poruchou alebo chorobou,“ písalo sa v jednom z posudkov. „Vzhľadom na svoj duševný stav mohol rozpoznať svoje konanie, vie a mohol ho ovládať,“ prečítal prokurátor. Skonštatovali aj to, že Marček nie je závislý od omamných alebo psychotropných látok a neodporúča sa mu liečenie.

Máthé zas v posudku hovorí, že Marček agresívne tendencie potláča, no v prípade potreby ich dokáže pohotovo aktivovať. „Jednoznačne nepriaznivá,“ napísal o možnej resocializácii. Takisto upozornil, že vrahovi boli vždy zbrane veľmi blízke a aj na to, že je citovo chladný. „Bez prejavov emócií opísal tieto dva skutky, hoci sa ospravedlnil. Chýba schopnosť empatie, vcítenia sa do pocitov druhých,“ konštatoval Máthé, ktorého sa potom prokurátor opýtal na Marčekove pozitívne vlastnosti. „Samotný fakt, že sa dokázal priznať ku skutkom, je sám o sebe pozitívny,“ znela odpoveď znalca.

Motív na vraždu Kušnírovej

Zaujímavé bolo, keď psychológ opisoval motív Marčeka zavraždiť aj Kušnírovú, keďže objednávka bola len na Kuciaka. „To bolo z psychologického hľadiska chladnokrvné zváženie situácie, v ktorej sa ocitol. Nemal na sebe žiadnu masku. Táto osoba ho videla. Bolo to odstránenie svedka skutku. Situáciu vyhodnotil racionálne,“ skonštatoval Mathé. Marček sedí za mrežami samostatne, o čo požiadal on sám. Podľa posudku z väznice nebol disciplinárne stíhaný a neprejavil ani záujem o zaradenie do práce.

V záverečnej reči prokurátor Juraj Novocký navrhol jasný verdikt: „Náprava nie je vylúčená, existuje nádej, že by ho bolo možné prevychovať pri uložení trestu odňatia slobody na 25 rokov.“ Zdôraznil, že Marček sa priznal a vďaka nemu bola objasnená aj ďalšia vražda podnikateľa Molnára. Advokát Kuciakovcov Daniel Lipšic v záverečnej reči povedal, že Marček je chladnokrvný vrah.

„Upozorňujem však, že sám sa napokon priznal k brutálnym vraždám, aj k príprave iných vrážd. Tento súd zo svojej praxe vie, aké je dôležité motivovať obvinených k spolupráci. Bez spolupracujúcich obvinených by nebolo možné odhaliť množstvo skutkov,“ povedal Lipšic senátu. Advokát Zlatice Kušnírovej však žiadal pre Marčeka doživotie. „Miroslav Marček sa priznal až po tom, čo bol zadržaný a vyšetrovanie išlo významne dopredu,“ pripomenul Roman Kvasnica.

Súd Marčeka neprávoplatne odsúdil na 23 rokov väzenia. V hre pritom bolo aj doživotie. Uznal ho vinným nielen z vrážd, ale aj za nedovolené vniknutie do domu či za držbu streliva a zbrane bez povolenia. Navyše mu prepadne majetok a súd nariadil aj zaplatiť nemajetkovú ujmu pre Jozefa Kuciaka 70-tisíc eur, rovnako pre Janu Kuciakovú a rovnakú sumu aj pre Zlaticu Kušnírovú. Musí zaplatiť aj škody, ktoré vznikli ako náklady na pohreb a 40-tisíc eur sestre zavraždeného Molnára. Prokurátor po vyhlásení rozsudku oznámil, že podáva odvolanie.

Ako súd odvôvodnil 23 rokov

- „Súd počul volanie po uložení trestu na doživotie, ktoré sa odvíjalo od samotného následku - od vraždy dvoch mladých ľudí, motivované prácou Jána Kuciaka. Súd bol ale povinný prihliadať aj na spôsob, na osobu, na jeho osobné rodinné pomery, na poľahčujúce a priťažujúce okolnosti," odôvodnila predsedníčka senátu Ružena Sabová.

- „Súd pri hodnotení týchto skutočností neopomenul prihliadnuť na stanovisko Najvyššieho súdu, ktoré takéto konania na objednávku a so zištným motívom káže posudzovať len podľa základnej podstaty trestného činu, i keď v danom prípade sa jedná o veľmi chladnokrvné konanie, ktoré vôbec nemá pôvod v prirodzených citoch človeka, v afekte alebo tlakoch, ktoré by primäli páchateľa k takémuto konaniu," povedala Sabová.

- Sudkyňa uviedla, že Marček ukázal bezcitnosť k ľudskému životu. Upozornila, že novinár a archeologičky boli perspektívni, vyštudovaní a život mali ešte len pred sebou.

- Vražda podnikateľa Petra Molnára bola podľa podľa súdu taktiež chladnokrvná. Marček totiž mohol ísť do jeho domu kradnúť, keď tam nebol, no namiesto toho sa rozhodol vraždiť.

- Na druhej strane uviedla sudkyňa aj Marčekove pozitívne stránky. „Obvinenie jeho blízkej osobe - Tomáša Szabóa - ho primäli k tomu, aby začal rozprávať," povedala s tým, že Marček nechcel nechať padnúť vinu na jeho bratranca a radšej sa priznal. Podľa súdu Marček úprimne ľutoval, a to aj napriek tomu ako to vnímal napríklad znalec z odboru psychológie. Rozsudok prihliada aj na to, že Marček je zdravý, bez duševných chorôb a bez závislostí.

- "Existuje nádej, že je možné ho napraviť," povedala Sabová s tým, že súd chcel vyslať týmto trestom signál, že má význam priznanie a napomáhanie, a to nielen pri násilných trestných činoch, ale aj pri korupcii, na odhalení ktorej má táto spoločnosť záujem.

Ako Marček vraždil

Potvrdil, že vraždu si objednal Zoltán Andruskó u jeho bratranca Tomáša Szabóa. Dodal im všetky Kuciakove osobné informácie vrátane adresy, kde býval. Potom ho tam šli viackrát sledovať.

„Vysadil ma pri ihrisku vo Veľkej Mači, vošiel som do dvora. Počkal som v letnej kuchynke, trvalo to dosť dlho. Potom sa spolu vrátili pán Kuciak a pani Kušnírová. Ešte som chvíľu čakal, kým sa naskytne vhodná príležitosť,” podrobne opisoval chvíle pred vraždou.

„Tak som zaklopal na dvere, otvoril mi on, strelil som ho do hrude. Nanešťastie som si všimol, že je tam ďalšia osoba, bola to slečna Kušnírová, tak som bežal za ňou a zasiahol ju v kuchyni. Videl som, že je mŕtva a na odchode som ešte raz strelil do hrude pána Kuciaka. Zavrel som za sebou dvere a prezvonil Tomáša Szabóa, aby po mňa prišiel. Spolu sme sa zbavili dôkazov a šli do Chotína, tam sme povedali Andruskóovi, že je to hotové a že tam uvreli dve osoby,“ povedal Marček pred súdom.

Za vraždu im mal dať Andruskó 50-tisíc eur, ktoré si mali rozdeliť.

Ako to vyzerá s ostatnými

Marian Kočner (56) Otvoriť galériu Marian Kočner Zdroj: TASR

- V prípade figuruje ako možný objednávateľ vraždy. Kuciakovi sa pred smrťou vyhrážal, pretože novinár písal o jeho nelegálnych praktikách. Objednávku vraždy však popiera. Ak by mu bola dokázaná vina, hrozí mu 25 rokov až doživotie. V prípade falšovania zmeniek je neprávoplatne odsúdený na 30 rokov a v súčasnosti čelí aj ďalším obvineniam.

Alen Zsuzsová (45) Otvoriť galériu Alena Zsuzsova Zdroj: Michal Hanko

- Takisto vinu odmieta. Podľa Andruskoóvej výpovede ide o Kočnerovu „volavku“, ktorá mala vraždu sprostredkovať. V prípade dokázania viny jej hrozí 25 rokov až doživotie. V súčasnosti čelí aj obvineniu z vraždy exprimátora Hurbanova Lászlóa Basternáka. Aj v tomto prípade jej hrozí 25 rokov až doživotie.

Tomáš Szabó (41) Otvoriť galériu Tomáš Szabó Zdroj: Michal Hanko

- Bývalý policajný vyšetrovateľ vinu popiera. Tvrdí, že vo Veľkej Mači bol viackrát len preto, lebo mali Kuciaka zbiť. To bolo vraj ich zadanie od Andruskóa. V prípade figuruje ako šofér, ktorý Marčeka odviezol do Veľkej Mače, aby tam zavraždil Kuciaka.

Zoltán Andruskó Otvoriť galériu Zoltán Andruskó Zdroj: Michal Hanko

- Priznal sa k sprostredkovaniu vraždy a značne dopomohol k dolapeniu ostatných. Keďže spolupracoval, dostal 15 rokov basy. V prípade vystupuje už ako svedok a nie ako obvinený.