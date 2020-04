Na tieto opatrenia si dávajte pozor, už sú v platnosti: 6 noviniek na cestách

Niektoré z nových pravidiel na našich cestách platia už od decembra minulého roka. Časť z nich však začala platiť až teraz a riadiť sa nimi musíte od 1. apríla. Rozšírilo sa používanie striedavého radenia, takzvaného zipsovania.

Realitou sa stala povinná záchranárska ulička. Vodiči si tiež musia dať väčší pozor na to, kde parkujú, aby neohrozovali cyklistov. Aké ďalšie novinky prináša zmena predpisov?

1. Povinné zipsovanie

Striedavé radenie (tzv. zipsovanie) sa uplatňuje nielen pri súbežnej jazde pred prekážkou cestnej premávky, ale aj pri zbiehaní sa jazdných pruhov do jedného. Platí, že vodič jazdiaci v súbežnom jazdnom pruhu je povinný umožniť vodičovi prvého vozidla nachádzajúceho sa v jazdnom pruhu, ktorý sa zaraďuje do priebežného jazdného pruhu, preradenie do priebežného jazdného pruhu.

2. Nová definícia hranice križovatky

Doteraz platilo, že hranicou križovatky sa rozumie miesto, ktoré je označené vodorovnou priečnou čiarou, čiarou so symbolom „Daj prednosť v jazde!“ alebo čiarou s nápisom STOP. Po novom je definícia značne jednoduchšia: hranicou križovatky je miesto, ktoré tvorí kolmica na os vozovky v mieste, kde sa pre križovatku začína zakrivenie vozovky.

Mopedy nesmú na rýchlostné cesty

Zákon od 1. apríla 2020 upresňuje, že cestu pre motorové vozidlá, teda rýchlostnú cestu, môžu používať len vodiči motorových vozidiel s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou najmenej 60 km/h. To znamená, že mopedy a skútre s maximálnou rýchlosťou do 50 km/h tam nesmú.