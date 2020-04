Kliatba Kennedyovcov pokračuje: Robertova vnučka a jej syn tragicky zahynuli

Prekliata rodina! Vnučka Roberta Kennedyho zmizla na člnku aj so svojím synom. Maeve Kennedy († 40) a Gideona († 8) odniesli prúdy na more a podľa pobrežnej stráže sú mŕtvi.

Známu americkú rodinu Kennedyovcov postihlo ďalšie nešťastie. Maeve Kennedy McKean aj s manželom a s ich tromi deťmi odišli pred pandémiou koronavírusu zo svojho domu v hlavnom meste Washington. Chceli nájsť pokoj a samotu vo vidieckom dome jej matky Kathleen Kennedy (68) na brehu zálivu Chesapeake na atlantickom pobreží USA. Ona tam však aj so svojím najstarším synom našla smrť.

Vo štvrtok podvečer sa Maeve a Gideon hrali na brehu malej zátoky pri dome. Do vody im spadla lopta, tak sa rozhodli ísť po ňu na kanoe. Zátoka pri dome je chránená s pokojnou vodou, oni sa však dostali až do hlavného zálivu Chesapeake, v ktorom sú silné prúdy. Približne o pol hodinu neskôr ich videl svedok, ako sa márne snažia veslovať k brehu, no prúd ich unášal na more. To bolo naposledy, čo ich niekto videl živých.

Svedok zalarmoval pobrežnú stráž a tá začala s pátraním. Našli však už len prevrátené kanoe. Vietor v tom čase dosahoval rýchlosť 50 km/h a v oblasti sa tvorili metrové vlny. Lode a vrtuľníky prečesali 6 000 štvorcových kilometrov mora. Nešťastnú ženu a jej dieťa však nenašli. Po 24 hodinách pobrežná stráž odvolala záchrannú misiu. Obaja sú podľa úradov mŕtvi a pokračuje už len pátranie po ich telách.

So smrťou manželky a syna sa zmieruje aj David McKean. „Šance, že by prežili, sú nemožne malé. Je jasné, že Maeve a Gideon nás opustili,“ napísal a požiadal o rešpektovanie súkromia rodiny. Tú prenasleduje jedna tragická udalosť za druhou. O kliatbe Kennedyovcov hovoril už v roku 1969 senátor Edward Kennedy. V tom čase prišiel už o troch bratov a sestru a on sám v roku 1964 len zázrakom prežil haváriu lietadla, po ktorej bol niekoľko mesiacov v nemocnici. Odvtedy postihli tragické udalosti viacero ďalších členov klanu.

Joseph Kennedy Jr.

– Johnov najstarší brat. Pôvodne pripravovali na hviezdnu politickú kariéru jeho. Zomrel ako vojenský pilot pri nehode v roku 1944, keď jeho lietadlo počas letu vybuchlo.

Kathleen Kennedy

– Johnova sestra. Zomrela pri havárii lietadla cestou na dovolenku vo Francúzsku v roku 1948.

John F. Kennedy

– 35. prezident USA. Zastrelili ho pri atentáte v Dallase v novembri 1963.

Robert Kennedy

– Minister spravodlivosti vo vláde svojho brata Johna. V roku 1968 sám kandidoval za prezidenta, zastrelili ho pri atentáte.

David Kennedy

– Syn Roberta Kennedyho. V roku 1984 sa predávkoval drogami.

Michael Kennedy

– Syn Roberta Kennedyho. V roku 1997 zomrel pri nehode na lyžovačke.

John F. Kennedy Jr.

– Syn Johna Kennedyho. V roku 1999 zomrel aj s manželkou pri havárii lietadla.

Saoirse Kennedy

– Vnučka Roberta Kennedyho. Zomrela na predávkovanie v auguste 2019.

Maeve Kennedy

– Vnučka Roberta Kennedyho. Zomrela aj so svojím synom pri nehode na kajaku.