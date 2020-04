Jágr na lyžiach chce ísť na deviatu olympiádu: COVID-19 straší cesnakom a myslí na Peking 2022

Verí si! Ani po najhoršej sezóne Svetového pohára v kariére nepomýšľa Noriaki Kasai na to, že by skončil so skokmi na lyžiach.

Japonec, prezývaný aj „Jágr na lyžiach“, sníva o svojom deviatom štarte v Pekingu 2022. Nezľakol sa ani hrozby koronavírusu, na ktorý vytasil svoju osvedčenú zbraň - cesnak. „Budúci rok bude môj. Pokračujem, aby som sa dostal na svoje deviate olympijské hry. Keď má človek cieľ, nie je žiaden čas premárnený,“ tvrdí majster sveta v letoch z Harrachova 1992. Minulú zimu sa trojnásobný olympijský medailista po prvý raz od svojho debutu v SP nedostal v žiadnych pretekoch do tridsiatky, vypadol z japonského tímu, no chuť do skákania nestratil. Borec, ktorý prekonal vo svojom športe prakticky všetky vekové rekordy, má svojský recept aj na nákazu vírusom súčasnosti. „Manželka výborne varí a každý deň mi robí jedlo s cesnakom, ktorý je dobrý na imunitný systém. Hovorí mi pritom: ‚Predsa neprehráš s koronou,‘“ dodal veterán Kasai.