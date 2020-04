Cez víkend sa Slováci znovu vetrali: Plné parkoviská, ľudia bez rúšok! No video zo Štrbského plesa vás prekvapí

Počasie sa stále zlepšuje, no karanténa pretrváva. Ako to vyzeralo tento víkend? Poučili sa už Slováci?

Niektoré obľúbené turistické miesta zívali prázdnotou, iné znovu praskali vo švíkoch. Zástupy zaparkovaných áut čitatelia odfotili na hrádzi v Hamuliakove, v Tatranskej Lomnici, či pri lese v Orešanoch. Určite by ste však nečakali, ako bude vyzerať video nakrútené na Štrbskom plese. Úplna prázdnota!

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

"Dnes hrádza Hamuliakovo, manžel sa šiel previezť na štvorkolke a už mu to vážne nedalo, keďže toto sa deje odkedy je u nás Covid-19. Hrádza nenormálne preplnená, polovica ľudí bez rúšok, samé skupinky, v niektorých častiach zápchy. Absolútne žiadna disciplína," takto zhodnotila situáciu v Hamuliakove čitateľka.

Podobne to bolo aj v lese pri Orešanoch, odkiaľ nám čitateľ poslal fotku. Ako tvrdí, domáci boli disciplinovaní, horšie to bolo s cudzími ľuďmi, ktorí sa k domácim nebezpečne približovali a tiež sa skupinkovali. Rovnako to bolo aj v Tatranskej Lomnici, kde si čitateľ všimol na parkovisku odstavených aspoň 50 áut.

Štrbské pleso však úplne prekvapilo. Čitateľka sa tam ocitla cez víkend a na mieste nebolo ani nohy, čo zaznamenala na video.