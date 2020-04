Právny zástupca Zlatice Kušnírovej o Marčekovi: Namieste je iba jeden trest

V prípade Miroslava Marčeka, ktorý sa priznal k vražde novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej, je podľa právneho zástupcu Zlatice Kušnírovej Romana Kvasnicu na mieste len jeden trest.

Skonštatoval to počas pondelkového súdneho pojednávania na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS) v Pezinku po výpovedi znalcov z odboru psychiatrie. Na otázku, či je naďalej v hre aj možnosť doživotného trestu, odpovedal, že aktuálne sú podľa neho dva tresty, jednak maximálny možný trest odňatia slobody na 25 rokov alebo doživotie. "Namieste je iba jeden trest, dovoľte, aby som ho nepovedal," podotkol Kvasnica.

Dokazovanie považuje za mimoriadne podstatné pre druh a výmeru trestu, pričom poukázal na hodnotenie resocializácie obžalovaného. "Úlohou znalca bolo vysvetľovať situáciu, myslím si, že to všetko vysvetlili," povedal Kvasnica. To, či očakáva záverečné rozhodnutie už počas pondelkového pojednávania, neuviedol. Zdôraznil, že to závisí od postupu a rozhodnutia súdu.

Na pondelkovom pojednávaní konštatovala súdna znalkyňa Ľubomíra Izáková, že Miroslav Marček nie je duševne chorý a jeho resocializácia je nepravdepodobná. Obvinený podľa nej nie je závislý od alkoholu alebo drog a v čase vykonania vraždy vedel, čo robí. Obžalovaný sa na pojednávaní nezúčastňuje, jeho obhajca Martin Endrödy očakáva v pondelok rozsudok.

V súvislosti s obžalovaným sa už nebudú vykonávať dôkazy okrem tých, ktoré súvisia s určením trestu a náhrady škody. Takýmto dôkazom je psychologický a psychiatrický posudok. Ten je podmienkou pri tom, keď súd zvažuje doživotný trest odňatia slobody.

Miroslav Marček sa už počas vyšetrovania priznal, že zastrelil Jána Kuciaka a Martinu Kušnírovú. Podľa vlastných slov tak urobil spolu s Tomášom Szabóom, ktorý vinu naďalej popiera, a na objednávku Zoltána Andruskóa. Ten bol za vraždu novinára už právoplatne odsúdený na 15-ročný trest. Okrem toho sa Miroslav Marček priznal aj k vražde podnikateľa Petra Molnára. Toho mal zavraždiť s úmyslom lúpeže.

Z objednávky vraždy novinára sú obžalovaní Alena Zsuzsová a Marian Kočner. Marian Kočner si mal podľa prokuratúry objednať Kuciakovu vraždu z pomsty za články o jeho ekonomickej trestnej činnosti.