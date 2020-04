Van Avermaet vyhral preteky Okolo Flámska: Prvenstva sa dočkal až na trenažéri

Virtuálne cyklistické preteky Okolo Flámska vyhral Belgičan Greg Van Avermaet. Olympijský víťaz, ktorý v domácom monumentu došiel v rokoch 2014 a 2017 druhý, sa dočkal prvenstvo až na trenažéri.

Jazdci absolvovali kvôli pandémii koronavírusu v domácich podmienkach len záverečných 32 kilometrov trasy pretekov, ktoré sa konajú už od roku 1913. Až doteraz ich prekazila len prvá svetová vojna, kvôli ktorej sa nešlo v rokoch 1915 až 1918.

Organizátori sa ešte nevzdali nádeje, že sa im tento rok podarí preteky z Antverp do Oudernaarde dlhé 267 kilometrov usporiadať v náhradnom termíne. "Sme otvorení všetkým možnostiam. Našim cieľom je preteky niekedy neskôr v tomto roku zorganizovať. Ale momentálne je to čisto teoretická debata," povedal šéf usporiadateľov Tomas Van Den Spiegel v belgickej televízii.

Na trenažéri bol najrýchlejší Van Avermaet, ktorý po úspešnom nástupe vyhral v čase 43:17 o 20 sekúnd pred krajanom Oliverom Naesenem a Írom Nicolasom Roche.

"Na takto vysoký tep som sa už dlho nedostal. Som spokojný s tým, ako som to zvládol. Bolo to trochu zvláštne pretekať doma, ale dal som do toho všetko," povedal Van Avermaet po pretekoch, ktoré mohli sledovať fanúšikovia na YouTube aj s profesionálnym komentárom.

"Na začiatku som bol v šoku z toho, ako sa išlo rýchlo. Preto som na Kruisbergu strácal, ale trochu ako v reále som to vzal na Paterbergu. Ku koncu som potom už umieral," uviedol člen stajne BMC. "Bola to zábava, dobrý nápad. Okolo Flámska majú všetci radi. Nebola to plnohodnotná náhrada, ale aspoň sme trochu zabavili ľudí," vyhlásil Van Avermaet.

Aj vo virtuálnych pretekoch môžu cyklistov stretnúť technické problémy, o čom sa presvedčil Michael Matthews. Austrálskemu jazdci prestala fungovať prehadzovačka a preteky nedokončil. "Je mi ľúto, chlapci, niečo sa pokazilo. Sme v karanténe, takže tu nie sú žiadni mechanici, ale bolo to fajn," uviedol na twitteri.