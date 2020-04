Smrtiaca cyklóna Harold udrela na ostrov Vanuatu: V hre je aj riziko nákazy COVID-19

Smrtiaca pacifická cyklóna Harold sa v pondelok zosilnila a zasiahla oceánsky ostrovný štát Vanuatu.

Podľa expertov tento prírodný živel predstavuje hrozbu, ktorá podkope boj tejto chudobnej krajiny proti koronavírusovému ochoreniu COVID-19. Vanuatu dosiaľ nezaregistrovalo žiadny prípad nákazy.

Tropická cyklóna, ktorá si vyžiadala 27 životov, keď minulý týždeň zasiahla Šalamúnove ostrovy, podľa tlačovej agentúry AFP počas noci dosiahla najvyšší - piaty - stupeň intenzity v príslušnej škále. Cyklóna dosahuje rýchlosť vetra 235 kilometrov za hodinu. Cyklóna udrela na východný ostrov Espiritu Santo a smeruje k najväčšiemu vanuatskému mestu Luganville.

Úrady miestnych obyvateľov upozornili, aby očakávali bleskové povodne. Ďalším rizikom je koronavírusové ochorenie COVID-19. Vanuatu uzatvorilo svoje medzinárodné hranice v úsilí vyhnúť sa rozšíreniu tejto globálnej nákazy. Krajina sa naposledy ocitla v podobnej situácii v roku 2015, keď ju zasiahla cyklóna Pam.

Ak by bola potrebná medzinárodná pomoc aj teraz, predstavovalo by to hrozbu zavlečenia choroby COVID-19. Vanuatu pritom nemá zdravotnícku infraštruktúru, ktorá by bola schopná zvládnuť aj omnoho miernejšiu epidémiu, konštatuje AFP. Podľa tlačovej agentúry Reuters cyklóna na Vanuatu zrovnala so zemou budovy, avšak zranenia či obete bezprostredne hlásené neboli.

Neďaleké Šalamúnove ostrovy hlásili, že polícia objavila päť tiel v rámci pátrania po 27 osobách, ktoré zmietla cyklóna z trajektu. Plavidlo smerovalo zo šalamúnskej metropoly Honiara do mesta Malaita. Na trajekte sa nachádzalo viac než 700 pasažierov, ktorí sa v rámci vládneho programu premiestňovali v súvislosti s pandémiou COVID-19.