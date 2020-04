Premiér Johnson skončil pre koronavírus v nemocnici: Ďalšie info od zdroja z britskej vlády

Britský premiér Boris Johnson je stále v nemocnici a naďalej u neho pretrvávajú príznaky ochorenia COVID-19.

Johnsona prijali do nemocnice na testy na koronavírus v nedeľu večer - desať dní po tom, ako potvrdil, že sa nakazil novým koronavírusom. Informovala o tom v pondelok agentúra Reuters. "Premiér je stále v nemocnici," uviedol nemenovaný zdroj z britskej vlády, podľa ktorého tam Johnson ostal cez noc.

To, že premiér strávil noc v nemocnici, potvrdil v pondelok pre spravodajskú televíziu BBC aj minister pre miestnu samosprávu Robert Jenrick. Uviedol, že Johnson aj napriek hospitalizácii zostáva vo vedení vlády. "Je zrejmé, že dnes je v nemocnici, kde sa podrobuje testom, ale aj naďalej je informovaný o tom, čo sa deje, a stále riadi vládu," dodal Jenrick.

Johnsona (55) prijali do nemocnice, lebo mal stále vysokú teplotu a jeho lekár mu odporučil ďalšie testy. "Na odporúčanie svojho lekára bol premiér dnes večer prijatý do nemocnice na testy," uviedla v nedeľu jeho kancelária vo vyhlásení, v ktorom to označila za "preventívny krok".

Johnson bol od pozitívneho testu na koronavírus SARS-CoV-2 z 26. marca v domácej izolácii vo svojom sídle. Podľa oficiálnych správ naďalej viedol reakciu britskej vlády na pandémiu choroby COVID-19.

Pondelkové rokovanie vlády o koronavíruse bude viesť minister zahraničných vecí Dominic Raab, dodal zdroj.