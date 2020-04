Zrušia sa Liga majstrov a Európska liga? Takto to vidí prezident UEFA

Prerušené sezóny Ligy majstrov a Európskej ligy by mohli úplne zrušiť v prípade, že opatrenia proti šíreniu pandémie koronavírusu zostanú v platnosti až do septembra.

V nedeľu to uviedol prezident Európskej futbalovej únie (UEFA) Aleksander Čeferin. "Tieto stretnutia nemôžeme odohrať v septembri či októbri. Ak nám úrady nedovolia hrať, nebudeme hrať. Faktom je, že toho teraz veľa nevieme. Čakáme na vývoj tejto hroznej situácie vo svete, najmä v Európe," povedal v štúdiu nemeckej televíznej stanice ZDF.

Šéf európskeho futbalu však preferuje možnosť, že by sa zostávajúce zápasy odohrali za zatvorenými dverami. "Je lepšie ich odohrať a mať ich v televízii, ako nehrať vôbec. Ľudia to chcú, pretože to do ich domovov prináša pozitívnu energiu," dodal.

UEFA v stredu odložila na neurčito zápasy Ligy majstrov, Európskej ligy UEFA, baráž o postup na EURO 2020, prípravné reprezentačné zápasy naplánované na jún, júnové kvalifikačné zápasy žien EURO 2021 i niektoré mládežnícke šampionáty.

Celosvetovo evidovali v nedeľu večer vyše 1,253 milióna prípadov ochorenia COVID-19, po nákaze novým koronavírusom SARS-CoV-2 zomrelo viac ako 68.000 ľudí.