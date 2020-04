Matúš sa nakazil koronavírusom na mestskom zastupiteľstve: Ako som porazil COVID-19

Prečo práve ja? Túto otázku si Matúš (35) z Giraltoviec položil, keď mu oznámili, že jeho test na COVID-19 bol pozitívny.

Počas trojtýždňovej domácej izolácie sa však vymanil z negatívnych myšlienok a svoju myseľ naladil na pozitívnu strunu prostredníctvom komédií a hudby. Ako u neho prebiehala choroba a čo bolo najťažšie?! Matúš sa nakazil 9. marca na mestskom zastupiteľstve v Giraltovciach od poslanca, ktorý bol na dovolenke v zahraničí. O päť dní neskôr začal mať suchý kašeľ a pociťoval škrabanie v hrdle.

Obvolal niekoľko odporúčaných liniek a odobrali mu vzorku. O deň neskôr sa dozvedel správu, že je pozitívny. „Začal som sa sám seba pýtať, prečo práve ja,“ hovorí Giraltovčan. S rodinou býva v dvojgeneračnom dome a už od prvotných príznakov sa izoloval v časti domu s jednou izbou a kúpeľňou. Mimoriadnou podporou bola preňho manželka, na ktorú zostalo bremeno celej domácnosti.

Imunitná odpoveď bola rýchla

Matúš sa však proti koronavírusu rozhodol bojovať množstvom vitamínov, veľkým príjmom tekutín a spánkom. „Chrípka ma zvykne úplne odstaviť na 7 až 10 dní v horúčkach a totálnej únave. Pri COVID-19 som mal horúčky a ťažkosti len jeden deň. Moja imunitná odpoveď bola zrejme veľmi rýchla a agresívna,“ zhodnotil Matúš. Dni osamote však neprežíval v hrôzach či smútku, práve naopak. Vyše dvoch týždňov pozeral komédie a zábavné seriály. „Po dlhej dobe som oprášil gitaru. Liečbu som si spríjemňoval piesňami od Beatles či Karla Kryla,“ dodal.

Kolovali falošné správy

Veľké starosti o Matúšovo zdravie mali najmä jeho rodičia. O priebeh liečby sa však zaujímalo aj mnoho jeho kamarátov. „Dozvedel som sa však aj to, že o mne kolovali falošné správy, že ležím na jednotke intenzívnej starostlivosti a prístrojoch. Aby som všetkých upokojil, všetko som to verejne vyvrátil na sociálnej sieti,“ uviedol Matúš. Po dvoch týždňoch domácej liečby ho kontaktovali hygienici aj infektológovia pre nové testovanie. „Dopadlo to už negatívne, čo mi dodalo nádej. Testovanie sa opakovalo ešte raz aj spolu s mojou rodinou v utorok 31. marca. Výsledky dorazili o deň neskôr a potvrdili, že nikto z nás nemá koronavírus,“ zakončil Matúš.