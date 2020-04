Matovič presadzuje prísne obmedzenia na Veľkú noc: Ako by mohol vyzerať zákaz voľného pohybu v praxi!

Pritvrdzuje. Premiér Igor Matovič (46) už týždeň hovorí o tom, že by Slovensko malo ísť do tzv. blackoutu, čiže vypnutia pre život nevyhnutne nepotrebných služieb.

Čiastočný návrh chce zrealizovať už počas Veľkej noci najbližší víkend, s čím prišiel na Ústredný krízový štáb. Počas zákazu vychádzania by tak Slováci mohli ísť von len v nevyhnutných prípadoch - do práce, na prechádzku so psom či do obchodu. Matovič to presadzoval už na krízovom štábe v piatok s tým, že o všetkom rozhodovalo konzílium odborníkov v nedeľu popoludní.

„Z mojej pozície poďme sa rozprávať s odborníkmi, či to aj oni tak cítia, že si nemôžeme dovoliť zapáliť zápalku. Výraznou disciplínou, prísnymi opatreniami sme v hodnotení ako tretí najlepší. Za toto obdobie sme nemali žiadne sviatky, kde sme zvyknutí chodiť krížom-krážom po Slovensku. Ja som prišiel na krízový štáb s tým, že poďme Slovensko na tie sviatky vypnúť - teda black- out,“ opisoval svoje zámery Matovič v Sobotných dialógoch RTVS.

Sám hovorí, že nepodporí nič, kde by ohrozili starších ľudí či zdravotníkov. „Nechcem sa dožiť toho, že nám tu budú ľudia zomierať. Že ideme uvoľňovať a rozbehne sa nám tu koronavírus ako v Taliansku alebo v Španielsku. Máme lepší vývoj a treba si ho udržať. Keď sa nám to na Veľkú noc rozhorí, tak budeme banovať, že sme nemali odvahu buchnúť po stole,“ konštatuje premiér.

Platné výnimky

Svoj nápad jasne pomenoval. „Prišiel som s návrhom, aby sme na obdobie Veľkej noci prijali opatrenie, ktoré už viaceré krajiny prijali - zákaz vychádzania. Sú tam výnimky - k lekárovi, na nákupy, ale aby sme obmedzili všetko zbytočné. Výnimku by mali tí, ktorí idú do práce. Všetky ostatné zbytočnosti musíme odložiť bokom. Pri týchto sviatkoch bude platiť to, že keď nenavštíviš rodičov, tak ich možno uvidíš aj budúci rok,“ opisuje Matovič.

Drastické opatrenia si predstavuje na minimálne obdobie Veľkej noci. Pomáha si aj Českou republikou, kde platí desať výnimiek zo zákazu vychádzania, napríklad aj to, že človek musí ísť do inej časti Slovenska za chorými členmi rodiny. „Odkontrolovať to požiadame policajný zbor, armádu, aby sme zabezpečili dodržiavanie verejného poriadku.“ Ďalšou výnimkou by bola návšteva lekárne alebo prechádzka so psom do 500 metrov od domu.

Návrat vírusu?

Matovič stále hovorí o tom, že do úvahy prichádza aj tvrdý blackout, čiže vypnutie Slovenska na niekoľko týždňov. „Pravda je, že ak budeme mať iba prijaté tieto opatrenia, tak sa budeme trápiť strašne dlho. Bude nám zomierať 50 - 60 ľudí denne a v tej špičke by sme oznamovali takéto čísla. Keď neprijmeme prísnejšie opatrenia, tak veľmi dlho bude ekonomika trpieť,“ hovorí premiér. Sám však stále pripúšťa aj to, že sa sprísni režim len pre rizikové skupiny ako sú dôchodcovia.

Návratu vírusu do krajiny pri úplnom vypnutí služieb či priemyslu by chcel zabrániť prísnou kontrolou hraníc.Toto isté opatrenie by sme mali urobiť aj my a držali by sme palce zvyšku Európy, aby vírus pokorili,“ predstavuje vízie Matovič. Minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO) dopĺňa, že zamerať sa treba najmä na hlavné mesto, ktoré považuje za najväčšie ohnisko nákazy.

Expremiér Peter Pellegrini (Smer) si myslí, že vláda by nemala robiť veľké gestá a vyhlasovať stanné právo. Podľa neho ani železničné, ani autobusové spoločnosti neevidujú zvýšený záujem o cestovanie. Podľa Borisa Kollára by nebolo fér, keby sa obmedzilo vychádzanie len v Bratislave. „Zakážete to Bratislavčanovi a Košičan bude môcť ísť na chatu?“ Ak by sa podľa predsedu parlamentu zakázalo vychádzanie, tak len plošne. Kollár by bol však skôr za to, aby sa obmedzilo.

Je nevyhnutné, aby vláda povedala, aké práva obmedzuje

Andor Šándor, bezpečnostný analytik

Núdzový stav je dobrý k tomu, aby sa mohli prijímať reštriktívne opatrenia a aby sa tak zabránilo šíreniu choroby. Je aboslútne nevyhnutné, aby vláda definovala, aké práva občanov obmedzuje, presne to zdôvodnila a objasnila akým spôsobom sa potom ten stav bude vracať späť do normálu. Aby to neviedlo k scenáru ako v Maďarsku, kde Orbán vládne pomocou dekrétov. Je to opatrenie, ktoré si tento typ krízy zaslúži. Veľká noc bude veľmi ťažké obdobie na zvládnutie pandémie, najmä aby to pochopili ľudia a obmedzili stretávanie sa. Dopady súčasných opatrení sú pozitívne a bolo by zlé pokaziť si to uvoľnením reštrikcií.

Ako by to vyzeralo

vláda by musela vyhlásiť núdzový stav pre celé Slovensko, v súčasnosti je vyhlásený len pre zdravotníctvo

v tom čase by mohla obmedziť práva a zakázať vychádzanie, teda obmedziť slobodu pohybu

zákaz vychádzania musí byť ohraničený, čiže musia povedať, v akom čase

nemôže byť úplný, teda nemožno osoby nútiť k tomu, aby zostali vo svojom obydlí celý deň

k tomu môže prísť až počas vyhlásenia výnimočného stavu, na ktorý však Slovensko nemá splnené podmienky (rabovanie, teroristický útok...)

právnik a poslanec Juraj Šeliga (Za ľudí) si myslí, že vláda by obchádzala zákon, ak by bol čas stanovený počas celého dňa (00.00 - 23.59 hod.)

vládu vyhlásenie tohto stavu neoprávňuje na to, aby zakázala komukoľvek a čokoľvek, a musí sa to prísne posudzovať

môže byť nariadený zákaz vstupu alebo opustenia postihnutého územia (napríklad Bratislavy, keďže je najväčším ohniskom)

vláda môže nastoliť niekoľko výnimiek: povolená môže byť cesta do práce, obchodu, lekárne, prechádzka so psom do vzdialenosti 500 metrov od domu, návšteva chorých členov rodiny v rámci iných častí Slovenska, pohyb kamiónov rozvážajúcich zásobovanie obchodov

Igor Matovič v nedeľu po zasadnutí krízového štábu s odborníkmi povedal, že navrhne vláde obmedzenie voľného pohybu od stredy 8. apríla do pondelka 13. apríla. Definitívne podmienky, za akých bude prebiehať a aké postihy budú za jeho porušenie, majú byť známe v pondelok.