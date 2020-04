Bežkyňa Putalová je už na Slovensku: Z JAR sa dostali nemeckým špeciálom

Šiesta najlepšia štvorstovkárka z halových MS 2016 v Portlande Iveta Putalová (32) a jej tréner Marcel Lopuchovský (42) sa v nedeľu popoludní vrátili na Slovensko z tréningového kempu v Juhoafrickej republike.

Bratislavčanka v službách banskobystrickej Dukly bola posledná zo slovenskej atletickej špičky, ktorá po vypuknutí koronavírusovej pandémie "uviazla" na sústredení v zahraničí.

Putalová s koučom Lopuchovským však späť neleteli Katarskými aerolíniami, ako pôvodne plánovali, ale nemeckým špeciálom, ktorý ich priviezol do Mníchova a odtiaľ sa - opäť letecky - presunuli do Schwechatu. Z Johannesburgu odleteli približne dve hodiny pred polnocou zo soboty na nedeľu, na viedenskom letisku pristáli v nedeľu popoludní krátko pred treťou.

"Všetci pasažieri, ktorí leteli špeciálom, mali zraz v Pretórii v miestnej nemeckej škole. Trochu som sa obával, či nebudeme mať problémy s odovzdaním auta z požičovne a takisto s presunom z Potchefstroomu do Pretórie, čo bolo vyše 150 km," opisoval Lopuchovský dobrodružný návrat z JAR. "Aj keď sme mali všetky možné povolenia, človek nikdy nevie Aj v Juhoafrickej republike platia v súvislosti s koronavírusom rôzne reštrikcie. Našťastie, všetko išlo hladko. Na letisku v Johannesburgu, odkiaľ sme sa dostali domov za rekordných 15 hodín, a kde boli prísne bezpečnostné opatrenia, som sa cítil ako na olympiáde v Riu. Chýbali už len lietajúce helikoptéry nad hlavami," uviedol pre web Slovenského atletického zväzu.

Putalová trénovala v JAR od 15. februára, prvé tri týždne vo vysokohorskej dedinke Dullstroom neďaleko Krugerovho národného parku vo vyše dvojtisícovej nadmorskej výške. Potom sa s trénerom presunuli približne o sedemsto výškových metrov nižšie do Potchefstroomu. "Na juhu Afriky sme strávili sedem týždňov a na moje počudovanie sme odtrénovali všetko, čo som naplánoval pred odchodom. Pravda, v závere sústredenia sme už trochu improvizovali aj my, lebo niektoré športoviská - napríklad štadión na North-West University - uzavreli. Na prípravu sme potom využívali verejný štadión s trávnatým povrchom, hneď vedľa prenajatého domu, kde sme bývali, sme mali k dispozícii dvojkilometrový okruh, v dome aj bežiaci pás a posilňovňu," pokračoval Lopuchovský.

Slovenskú bežkyňu aj kouča Lopuchovského čaká po prílete z Afriky povinná dvojtýždňová karanténa. "Sedem až desať dní v karanténe nám teraz príde vhod. Iveta si aspoň po náročnej príprave oddýchne, čo je tiež dôležité," zdôraznil Putalovej tréner. "Na druhý týždeň karantény už mám pre ňu vymyslené domáce cvičenie s rôznymi gumami, švihadlom, či TRX lanom, na ktorom sa dá do tiež do sýtosti vyšantiť - existujú s ním cviky od výmyslu sveta. A keď bude najhoršie, napodobníme jedného francúzskeho vytrvalca, ktorý na svojom balkóne zabehol za šesť hodín maratón. Iveta je bežkyňa, ktorá by nemala problém zabehnúť v izbe päť kilometrov," dodal s úsmevom Lopuchovský.