Podozrivo nízky počet prípadov koronavírusu napriek väčšiemu testovaniu: Prečo máme tak málo nakazených?!

Sme ostrovom v strede Európy s malým výskytom nákazy alebo len zle testujeme?

Aj táto otázka sa vynára po tom, čo sa zvýšil počet testov viac ako šesťnásobne, no tie stále vykazujú len minimálne počty nových prípadov nákazy COVID-19. V sobotu sa štátnym a súkromným laboratóriám podarilo urobiť 1 524 testov, no z nich vyšlo len 14 nových nakazených ľudí. Ako je to možné? Minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO) si takéto nízke čísla vysvetľuje aj opatreniami, ktoré vlády prijali za posledné týždne.

„Sú rázne a majú dobrý efekt. Ľudia na Slovensku sú zodpovední, solidárni a pomáhajú si navzájom. Modely hovoria, že na 110. deň (začiatkom júla) majú byť infikované 3 % populácie a pripravujeme sa na variant, že tisíc ľudí bude potrebovať ventiláciu,“ opisoval Krajčí v TA3. Sám si myslí, že to však môžeme zvládnuť lepšie ako predikuje model IZP. V súčasnosti máme pritom celkovo 485 nakazených ľudí a 120 z nich potrebuje nemocničnú starostlivosť, pričom len 3 sú na jednotke intenzívnej starostlivosti.

Tieto počty sú v príkrom rozpore napríklad so štatistikami z Česka, kde evidujú 4 475 ľudí s koronavírusom a už 62 mŕtvych. Krajčí hovorí, že počet testov bude naďalej rásť. „Odberných miest sa podarilo dobudovať na 29 a budú sa otvárať ďalšie,“ hovorí. Sám priznáva, že problém môže byť v tom, že sa začalo aj s testami samoplatcov, ktorí nie sú v rizikových skupinách. „Presne sa ukazuje, že máme vysoký počet testov, ale malý počet zachytených. Ľudia, ktorí sú indikovaní, musia byť prioritne testovaní.

Potom, keď sa zvýšia kapacity, môžu byť výraznejšie testovaní samoplatcovia, no má zmysel testovať aj bezpríznakových,“ myslí si Krajčí. Minister zároveň pripomína, že Slovensko môže mať tak málo prípadov aj preto, že všetci sa naučili nosiť rúška. „Práve preto máme fantastické výsledky. Nikto nevie, či je roznášač, preto má nosenie rúška zmysel,“ uzatvoril.

Niektorí už prešli bez príznakov

Hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Zuzana Eliášová prízvukuje, že dôležitá je najmä disciplína samotných Slovákov. „Pozrime sa na to z pozitívneho uhla pohľadu - dobrou správou je, že na Slovensku stále rapídne nerastie počet pozitívne testovaných ľudí. Faktom je, že ľudia sú disciplinovaní, čím pomáhajú spomaľovať/zastavovať šírenie nového koronavírusu.

Otvoriť galériu Zdroj: anc

(pre zväčšenie kliknite na obrázok)

Ich disciplína je veľmi dôležitý rozmer, ktorý vplýva na fakt, že množstvo vzoriek je negatívnych,“ povedala. Vedúci Ústavu epidemiológie a ochrany verejného zdravia Rastislav Maďar si myslí, že či už sa testuje veľa alebo málo, tak mnoho ľudí infekciou prešlo. „Bez toho, aby o tom tušili, buď len s miernymi príznakmi alebo úplne bez nich. To je však vo svojej podstate dobré, dochádza tým k postupnému narastaniu imunity populácie.

Teda ak sa ukáže, respektíve potvrdí, že protilátky majú dostatočný ochranný účinok aj po bezpríznakových infekciách a chránia mesiace až roky,“ opisuje odborník. Maďar zároveň prízvukuje, že väčšia testovacia kapacita umožňuje rýchlejšie vyhľadávanie kontaktov nakazených, ktorí idú do karantény a následne sú tiež testovaní.

Kto má nárok na testy

Človek, ktorý:

žije v rovnakej domácnosti ako iný človek s COVID-19 bol v priamom fyzickom kontakte s človekom s nákazou COVID-19 (podanie rúk, kontakt do dvoch metrov dlhšie ako 15 minút...)

bol v uzavretom priestore s človekom s nákazou COVID-19

sa stará o nakazených, je zdravotnícky pracovník

človek, ktorý bol v lietadle s človekom nakazeným COVID-19

má akútnu infekciu dýchacích ciest (kašeľ, teplota nad 38 °C,...) aspoň 4 dni po sebe, má nad 65 rokov, bol v krajine s nákazou COVID-19

5 dôvodov nízkej nákazy

1. zvýšenie testov aj pre menej rizikové skupiny ľudí

2. zodpovednosť Slovákov pri dodržiavaní nariadení štátu

3. nosenie rúšok na všetkých verejných priestranstvách a preventívna ochrana ľudí

4. testovanie samoplatcov, ktorí nie sú v rizikovej skupine

5. možný zlý výber a mapovanie tých, ktorí prišli do kontaktu s nakazenými