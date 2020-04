Helena Vondráčková sa v domácej karantnéne ešte nezastavila: Čitateľom Nového Času posiela odkaz!

Pozdravila čitateľov Nového Času z domácej karantény!

Legendárna česká speváčka Helena Vondráčková (72) si uvedomuje vážnosť situácie s pandémiou koronavírusu. Aj preto ide príkladom a zostáva doma. Umelkyňa si vypĺňa čas rôznymi aktivitami a je z nej aj žienka domáca. Takto ste českú divu ešte nevideli!

Vondráčková nahrala pre čitateľov milý odkaz. „Ahoj, zdravím všetkých fanúšikov Nového Času. Tu Praha, tu Praha! Sme zavretí doma ako vy. Takže držíme karanténu,“ začala svoje rozprávanie speváčka. „A čo robím? Predstavte si, že som sa ešte nezastavila. Stále tu žehlím, periem, periem záclony, závesy, pečiem, varím, robím na záhrade, cvičím nášho chorého psíka,“ priznala Vondráčková, ktorá však nezaháľa a venuje sa aj hudbe.

„Aby tam bolo nejaké umenie - tak ja som mala mať v apríli hotový album, ale pretože sa stalo to, čo sa stalo, tak na tom pracujeme online. Zase na druhú stranu, máme na to čas a pokoj, tak dúfam, že to dobre dopadne.“ A na záver pridala aj želanie: „Ja dúfam, že sa máte aj vy dobre, hlavne, že ste zdraví. A nikam nechoďte, s nikým sa nebozkávajte. To všetko si nechajte na budúci rok,“ zavtipkovala Helena a s úsmevom dodala: „Nie! Ja si myslím, že bude skôr koniec, že to dokážeme...“