Vlček po náročnej operácii ešte nespal: V júni už chce sedieť v lodi

Už je doma, ale vôbec nie vo svojej koži. „Ešte som poriadne nespal. Neviem si s tou záťažou na nohe nájsť polohu, ktorá by mi vyhovovala. O bolesti nehovorím, tú vydržím,“ povzdychol si už z domova v Komárne Erik Vlček (38).

Štyri dni po náročnom operačnom zákroku na pravej nohe však už začal najlepší slovenský kajakár histórie kuť aj športové plány. Vraj niekedy v júni by si rád sadol do lode. Trojnásobný olympijský medailista, desaťnásobný majster sveta a jedenásťnásobný majster Európy má za sebou náročnú trojhodinovú operáciu. Poškodenie kolena šokovalo aj uznávaného odborníka MUDr. Jozefa Almássyho, na ktorého musel aj so zranením päť dní čakať. Dôvod? Typicky dnešný: lekár v nútenej karanténe.

„Ja som bol po jej uplynutí jeho prvým pacientom. Asi si už odvykol, preto bol v šoku z toho, čo našiel v mojom kolene,“ pokračoval s náznakom optimizmu hviezdny kajakár. Roztrieštená zlomenina píšťaly, pretrhnutie menisku, roztrhnutie predného skríženého väzu si vyžiadali osem skrutiek, ale aj kostný implantát.

Na otázku, ako sa cíti, Erik Vlček povedal: „Som slabý, bolí ma noha a neviem si nájsť polohu. Beriem antibiotiká, lieky proti bolesti aj proti zrážaniu krvi. Tento stav je pre mňa depresívny aj preto, že som nikdy v kariére niečo podobné nezažil, no aj preto, že neviem, ako sa to bude vyvíjať.“ Vie, že desať dní po operácii mu vyberú stehy, šesť týždňov bude mať nohu fixovanú v sadre, potom by mohol pomaly začať rehabilitovať.

„Takže to vyzerá na dlhú prestávku... Ale hovorím si, že je to predsa len lepšie, ako keby som si ako kajakár zranil rameno. Nohy v mojom športe nie sú až také dôležité. Možno ma to bude obmedzovať v príprave na bicykli či veslárskom trenažéri, ťažšie sa budem súkať do lode, ale to všetko sa ukáže,“ doplnil Erik Vlček, ktorý velebí odklad olympiády a verí, že v júni už bude opäť sedieť na vode v lodi.