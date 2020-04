Priaznivci Spartaka prišli s vítanou iniciatívou: Chcú vypredať štadióny v karanténe!

Futbalisti nehrajú, fanúšikovia sedia doma. Spokojná nemôže byť ani jedna strana. Klubom chýbajú príjmy zo vstupného, reklamných či televíznych práv. Znižujú preto platy, prepúšťajú hráčov, čakajú na pomoc štátu.

V Trnave a v Zlatých Moravciach nezanikla napriek ťažkým časom súdržnosť klub – fanúšik.

Aby ich miláčikovia finančne nevykrvácali, prišli priaznivci Spartaka s vítanou iniciatívou. V spolupráci s klubom ponúkajú virtuálne vstupenky na zápas, ktorý naživo neuvidia. Namiesto neho si môžu pozrieť v sobotu 11. apríla od 20. hod. na klubových kanáloch cez youtube a facebook retro duel Trnava – Slovan (1:0) z roku 2018, keď sa futbalisti z malého Ríma blížili k majstrovskému titulu.

Klub zriadil transparentný účet, na ktorý je možné poslať sumu bezhotovostne alebo vkladom. Fanúšikovia môžu prispieť kúpou symbolického lístka v hodnote 9 eur. Poslať môžu ľubovoľnú sumu a kúpiť aj neobmedzený počet vstupeniek. Dobrý nápad ocenil tiež bývalý hráč Spartaka Lukáš Greššák: „Chcem pozdraviť fanúšikov Spartaka a poďakovať sa im za to, že aj v tejto ťažkej chvíli sa rozhodli pomôcť a podporiť svoj milovaný klub.“

Martin Škrtel kúpil stovku fiktívnych lístkov: Pomoc pre Spartak

Vypredať štadión v karanténe sa pokúsia aj fanúšikovia Zlatých Moraviec. „Akciu rozbiehame tento týždeň. V Trnave to organizujú priaznivci a výťažok pôjde na pomoc klubu. My si chceme spomenúť na doteraz najväčší zápas, aký tu bol – Pohár UEFA proti Zenitu Petrohrad. Vyzbierané peniaze venuje klub ľuďom bojujúcim s koronavírusom,“ povedal pre Nový Čas generálny manažér FC ViOn Marek Ondrejka.

Virtuálna vstupenka stojí 2 eurá. Jej majiteľ dostane do mailu na pamiatku faksimile vstupenky zo súboja ViOn – Zenit (0:2). V drese ruského tímu vtedy nastúpil aj slovenský brankár Kamil Čontofalský. „Kapacita štadióna je 3 800 miest. Chceli by sme ho naplniť, aby na pomoc proti pandémii išlo čo najviac peňazí. Fanúšikovia si môžu kupovať vstupenky online až do konca apríla.“

100 000

k tejto magickej hranici predaných virtuálnych vstupeniek sa blíži klub nemeckej 4. ligy 1. FC Lokomotive Lipsko, ktorý hostí v piatok 8. mája o 19.30 hod. imaginárneho súpera. Jeden lístok stojí 1 euro a vyzbierané peniaze poputujú na pomoc klubu.