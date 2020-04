Cesta domov sa im skomplikovala: Pretória, Frankfurt, Viedeň, karanténa

Napriek vypuknutiu pandémie koronavírusu odtrénovala na juhu Afriky všetko, čo si naplánovala. Iba cesta domov sa slovenskej štvorstovkárke Ivete Putalovej (32) a jej trénerovi Marcelovi Lopuchovskému (42) trochu skomplikovala.

Z Pretórie leteli nie do Mníchova, ale do Frankfurtu a odtiaľ do Viedne. „Práve sme na letisku vo Frankfurte. O chvíľu odlietame do Viedne,“ napísal k fotografii, na ktorej sú obaja s rúškami, tréner Lopuchovský, ktorý trávil dlhé hodiny vybavovaním návratu po všetkých cestovných obmedzeniach, ktoré postihli svet po prepuknutí koronavírusovej pandémie.

„V sobotu 4. apríla letíme nemeckým špeciálom do Mníchova a odtiaľ sa opäť letecky presunieme do Schwechatu pri Viedni,“ znela prvá informácia Marcela Lopuchovského o návrate. Realita bola taká, že nemecký špeciál letel do Frankfurtu nad Mohanom, odkiaľ sa naša posledná atletická výprava zo zimnej prípravy presunula do Viedne a odtiaľ domov, do povinnej karantény.

Ako sme už informovali, rodáčka z Bratislavy sa pripravovala v Juhoafrickej republike od 15. februára. Prvé tri týždne strávila vo vysokohorskom Dullstroome, potom trénovala v Potchefstroome, kde už zažili aj prvé koronavírusové opatrenia. Tie miestne však ešte bežcom povoľovali vonku sa voľne pohybovať, a tak Iveta odtrénovala všetko, čo mala naplánované.