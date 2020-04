Polícia upozorňuje: Kto sa chce vrátiť zo zahraničia na Slovensko, musí sa najprv zaregistrovať

Osoby, ktoré sa plánujú vrátiť na Slovensko zo zahraničia sa musia vopred, čo najskôr pred plánovaným príchodom do SR, zaregistrovať v registračnom formulári ministerstva zahraničných vecí.

Na sociálnej sieti na to upozorňuje Policajný zbor SR s tým, že registrácia bola spustená od nedele od 12:00 na webovej stránke rezortu zahraničia http://www.mzv.sk/cestovanie/covid19/registracia. Účelom registrácie je podľa polície umožnenie plánovania voľných kapacít v karanténnych centrách čo najbližšie k miestu pobytu vracajúcich sa osôb.

Polícia pripomína, že osoby, ktoré od pondelka od 07:00 vstúpia na územie SR, budú umiestnené do štátneho zariadenia, kde strávia nevyhnutnú dobu na vykonanie testov na prítomnosť koronavírusu, čo je obvykle niekoľko dní. "Ak bude výsledok negatívny, osoba bude môcť odísť do domácej izolácie na 14 dní. Tejto izolácie sa budú musieť podrobiť všetky osoby v spoločnej domácnosti," uvádza polícia. To, v ktorom karanténnom zariadení bude osoba po návrate umiestnená sa dozvie po vstupe na územie SR.

Povinná štátna karanténa sa nebude týkať niektorých skupín obyvateľstva. Konkrétne pôjde o tehotné ženy, osoby s obmedzenou schopnosťou orientácie a pohybu, osoby s onkologickým, psychiatrickým ochorením, ťažkou poruchou imunity, osoby s osobitnými výživovými potrebami, s chronickými ochoreniami dýchacích ciest, srdca a ciev, s metabolickými poruchami, s epilepsiou, s mentálnou poruchou.

Rovnako ako osoby so závažnými ochoreniami vyžadujúcimi pokračujúcu injekčnú liečbu v pravidelných intervaloch, zdravotne ťažko postihnuté osoby alebo osoby s inými zreteľa hodnými závažnými zdravotnými stavmi a potvrdenie o tomto zdravotnom stave doloží dodatočne bezodkladne správou od lekára, osoby nad 75 rokov, osoby, ktoré na území SR požívajú diplomatické výsady a imunitu a tiež všetky osoby, ktoré sprevádzajú osoby s výnimkami a maloleté osoby bez sprievodu. "Všetky uvedené osoby v rámci výnimky sa budú musieť podrobiť domácej 14 dňovej karanténe, ktorá bude platiť pre všetkých členov domácnosti," dodala polícia.