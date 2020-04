Ukázali veľké srde: Hráči NHL pomáhajú v boji proti koronavírusu

Ruskí hokejisti zo zámorskej NHL Artemij Panarin, Sergej Bobrovskij a Semjon Varlamov sa v USA zapojili do boja s koronavírusom.

Nákupom pomôcok pomáhajú zdravotníkom zvládnuť náročnú situáciu v krajine.

Útočník Rangers Panarin venoval 1500 respirátorov špecializovanej klinike v New Yorku, nemocnica ich dostala v piatok. "Sme veľmi vďační za jeho veľkorysý dar i za jeho odkaz prostredníctvom videa, v ktorom so spoluhráčmi poďakoval za náš záväzok pomôcť New Yorku počas tejto pandémie," uviedol pre zámorské médiá lekár zo spomínanej kliniky Bryan Kelly.

Okrem toho venoval 100.000 amerických dolárov pre zamestnancov domovskej haly "panterov" BB&T Center v Sunrise, ktorí v čase krízy prišli o prácu. Iniciatíva jeho krajana a brankára New Yorku Islanders Varlamova zabezpečila dodávku 3000 respirátorov pre zdravotníkov na newyorskom Long Islande.

NHL pre koronakrízu pauzuje od 12. marca až do odvolania, hráči majú zatiaľ zotrvať v domácej karanténe. V Spojených štátoch evidovali počas víkendu už viac ako 300.000 prípadov nákazy novým koronavírusom a vyše 8400 úmrtí.