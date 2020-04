Francúzsky rekordér v skoku o žrdi si robí preteky doma: 561 cm vo vlastnej záhrade!

Bývalý svetový rekordér v skoku o žrdi Renaud Lavillenie (33) nevynecháva tréningy ani v dobe koronavírusovej krízy.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

V domácich podmienkach brúsi techniku, pretože má vlastný sektor v záhrade priamo pri svojom dome v Pérignat-les-Sarlieve. Na spestrenie si každý deň robí aj preteky, ktoré nazval "preteky v domácom väzení", a na sociálnej sieti sa pochválil sobotným výkonom 561 cm.

Úctyhodný výkon doložil videozáznamom a týmito slovami: "Deň dvadsiaty. Všetko pod kontrolou! Dnes 561 cm v moje medzinárodnej súťaži v domácom väzení." Sympatický Francúz video dotvoril aj technickým zápisom, na aké sme zvyknutí z priamych televíznych prenosov. Je tam jeho meno, štátna príslušnosť, vlajka a poradie pokusov. Z nich ja zjavné, že „víťazný“ skok dal na šiesty pokus.

Olympijský víťaz z Londýna 2012 a strieborný z Ria de Janeiro 2016 aj z izolácie pravidelne zverejňuje príspevky z prípravy v núdzových podmienkach. S kreativitou v tréningu mu pomáhajú dcérka Iris i manželka Anais, ktoré využíva najmä pri posilňovaní. Renaud vie, že ozajstných pretekoch sa tak skoro nedočká. Odklad olympiády prijal s nevôľou. Aj on totiž patrí k tým športovcom, ktorí sa chceli v Tokiu rozlúčiť so skvelou kariérou. Dúfa však, že mu telo dovolí vziať do ruky žrď a predviesť sa aj na budúci rok.