Minister zdravotníctva o priebehu nákazy: Čo rozhoduje o tom, či bude človek hospitalizovaný

Aj keď epidémia nového koronavírusu je celoslovenského rázu, jej najväčšie ohnisko je v Bratislave. V nedeľnej diskusnej politickej relácii TA3 V politike na to poukázal minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO).

Preto sa podľa jeho slov budú musieť prijať také opatrenia, ktoré sa zamerajú predovšetkým na hlavné mesto a jeho okolie. Aj vďaka ráznym opatreniam, ktoré boli prijaté predchádzajúcou a súčasnou vládou, sa darí situáciu okolo nového koronavírusu podľa šéfa rezortu zdravotníctva zvládať. Pozitívne hodnotí to, že ľudia sú disciplinovaní a prijaté opatrenia dodržiavajú. Podľa jeho slov prejavujú solidaritu a pomáhajú si.

Šéf rezortu zdravotníctva vidí zmysel v nosení rúšok. Prízvukoval, aby ich nosili seniori aj tí, ktorí sú s nimi v kontakte. Krajčí považuje za pozitívum to, že stav slovenských seniorov s ochorením COVID-19 nie je kritický. "Zaviedol som všeobecnú službu, že týmto ľuďom každý deň zavolajú všeobecní lekári, informujú sa o ich zdravotnom stave, pokiaľ sú v domácej karanténe. Pokiaľ sú v nemocnici, dohliada na nich profesionálny zdravotnícky personál," komentoval.

Zdôraznil, že každý, kto má symptómy nového koronavírusu, by mal nosiť rúško a ostať v domácej izolácii. Poukázal tiež na to, že kým sa prejavia prvé príznaky ochorenia, trvá to zvyčajne sedem až osem dní. Ochorenie býva často následne spojené aj s horúčkami. Po tomto období sa buď pacientovi podarí ochorenie prekonať, alebo musí byť hospitalizovaný. Ako lekár odporúča Krajčí takzvanú symptomatickú liečbu, najdôležitejšia je podľa jeho slov karanténa. Rovnako poukázal aj na to, že v niektorých prípadoch je ochorenie bez symptómov.

Slovensko sa podľa Krajčího pripravuje na to, aby prípadný vrchol epidémie, ktorý sa očakáva v polovici júla, bol zvládnutý po stránke zdravotníckeho personálu aj potrebnej techniky. Kapacita štátnych laboratórií je v súčasnosti 1500 testov denne, súkromníci podľa Krajčího avizovali, že budú vedieť testovať 1000 ľudí denne. "Nebudeme robiť nijaké exkluzivity. Kohokoľvek, kto bude chcieť testovať a splní podmienky, Národné referenčné centrum certifikuje," dodal s tým, že očakáva, že počet testovaných bude rásť.

Poukázal tiež na to, že spoľahlivosť testovania, ktoré si platia samoplatcovia, je približne 70 percent. Prioritne by mali byť podľa jeho slov testovaní ľudia spĺňajúci indikačné kritériá. Zmysel však vidí aj v testovaní bezpríznakových osôb, ktoré sú často prenášačmi nového koronavírusu. Krajčí pochválil tiež testovanie a disciplínu v rómskych osadách. Poďakoval aj europoslancovi Petrovi Pollákovi, ktorý s projektom takéhoto testovania pomáhal.