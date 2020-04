Mexičania neprestanú vyrábať tequilu: Ich odberatelia neznížili dopyt

Mexickí výrobcovia tequily plánujú pokračovať v produkcii tohto tradičného alkoholického nápoja napriek reštrikciám, ktoré začali platiť v Mexiku v súvislosti so šírením nového koronavírusu.

Informovala o tom v sobotu agentúra Reuters. Producenti tequily, vyrábanej z rastliny agáve, ubezpečujú, že nebudú nasledovať príklad veľkých pivovarníckych spoločností, ktoré sa tento týždeň rozhodli v Mexiku pozastaviť výrobu piva.

Firmy Heineken a Grupo Modelo tak reagovali na nariadenie mexickej vlády o pozastavení všetkých ekonomických aktivít, ktoré nie sú nevyhnutne potrebné. Za takéto činnosti sú v súlade s nariadením považované poľnohospodárstvo a potravinárstvo, nie však výroba alkoholických nápojov.

Po oznámení oboch spoločností sa pred mexickými supermarketmi začali tvoriť dlhé rady nakupujúcich, ktorí si chceli zaistiť dostatočné zásoby piva. Dočasne sa prestane variť aj svetoznáme mexické pivo Corona. Producenti tequily sú však odhodlaní vo výrobe svojho nápoja pokračovať napriek zavedeným reštrikciám. K tomu prispieva skutočnosť, že najväčší odberatelia mexickej tequily - USA a Kanada - zatiaľ predaj alkoholu nijako neobmedzili.

Výrobcovia tequily by tiež chceli využiť skutočnosť, že pestovanie agáve spadá do oblasti poľnohospodárstva, na ktoré sa obmedzenia mexickej vlády nevzťahujú. Napriek pandémii koronavírusu, ktorá ochromila bary, reštaurácie a hotely v mnohých krajinách sveta, očakáva mexický tequilový sektor tohto roku štvor až päťpercentný rast. Tento silný mexický destilát sa každoročne exportuje do 118 krajín sveta a zisky z jeho predaja dosahujú zhruba dve miliardy dolárov ročne.