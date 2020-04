Daniel umrel v dôsledku koronavírusu, aj keď ho nemal: Život v izolácii bol nad jeho sily

Daniel Furniss (34), ktorý trpel bipolárnou poruchou osobnosti, nezvládol osamelosť v izolácii a vzal si život, informuje portál Metro.

Daniel žil sám a dlhé týždne bol doma v karanténe. Kvôli cukrovke by bol totiž pred koronavírusom zraniteľnejší. Jeho telo našli po tom, čo rodina ohlásila, že sa im dlhšiu dobu neozval. Daniel trpel psychickou poruchou, kvôli ktorej nemohol pracovať. „Nie je dosť pomoci pre ľudí s psychickými problémami,“ napísal pár dní pred smrťou na sociálnu sieť.

Podľa jeho sestry Chelsea (28) ho jeho okolie milovalo. „Vždy sa obliekal do svetlých, žiarivých farieb – nemohli ste ho prehliadnuť,“ povedala. „Dan priniesol veľa radosti do životov mnohých ľudí. Aj keď mal 34, v srdci bol stále veľkým dieťaťom,“ dodala. Chcela by viac pomoci pre ľudí s podobnými problémami, akými trpel jej brat.

„Žil sám, ale každý deň chodil von. Dan mal cukrovku a patril do vysokorizikovej skupiny, preto po zavedení obmedzení nemohol vyjsť z domu a myslíme si, že to ho dostalo na hranu. Báli sme sa oňho a boli sme v kontakte, ale nemohli sme ho vidieť. Snažili sme sa zo všetkých síl dať mu najavo, že sme tu preňho,“ vysvetlila Chelsea. Dúfa, že to, čo sa stalo Danovi, zvýši povedomie o problémoch, s ktorými bojujú ľudia v izolácii.