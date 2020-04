Švédi naďalej chodia do krčiem či na koncerty, vedci sú zhrození: Rútime sa do katastrofy

Švédski mikrobiológovia bijú na poplach. Kritizujú vládu svojej krajiny, pretože príliš precenila zodpovednosť Švédov a podcenila vírus SARS-CoV-2.

V tomto škandinávskom kráľovstve ako jednej z mála krajín Európy zatiaľ nenariadili karanténu a izoláciu obyvateľov, ktorí naďalej chodia do krčiem, na koncerty a fungujú, akoby sa nič nestalo. Lenže žiadny zázrak, ako o ňom mnohé médiá píšu, sa v tejto krajine nedeje. Švédski mikrobiológovia hovoria priamo o katastrofe. Krajina je zamorená vírusom a úmrtnosť začína prudko stúpať. Koncom pracovného týždňa za dvadsaťštyri hodín vzrástla o osemnásť percent. Švédske zdravotníctvo tak nebude schopné čeliť návalu osôb v kritickom stave.

Ku kaderníkovi, do školy aj práce, a potom do kaviarne či reštaurácie smú Švédi bez obmedzenia. Liberálny prístup im závidia mnohé firmy a podnikatelia z krajín, v ktorých na ne tvrdo dopadá izolácia a karanténa. Lenže žiadny zázrak sa vo Švédsku neodohráva. Krajina sa tvári, že je v pohode, ale k piatku mala už šesťtisíc potvrdených chorých a 333 mŕtvych, z toho päťdesiatjeden len za dvadsaťštyri hodín.

A tak 2 300 švédskych vedcov vyzvalo vládu, aby zaviedla oveľa tvrdšie karanténne opatrenia. "Nemáme žiadnu inú možnosť, musíme okamžite uzavrieť Štokholm. Musíme zaviesť kontrolu nad situáciou, nemôžeme sa zrútiť do situácie, v ktorej by nastal úplný chaos. Nikto túto cestu nepreveril, prečo máme byť vo Švédsku prví bez presvedčivých argumentov a dôkazov? Netestujeme dosť, nesledujeme infikovaných, neizoluje dosť osôb, jednoducho sme ten vírus pustili voľne. Rútime sa do katastrofy," vyhlásila 2. apríla v rozhovore pre denník The Guardian profesorka mikrobiológie Cecilia Soderbergová-Nauclerová z vysokej školy Karolinska Institutet v Štokholme.