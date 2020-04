Bryanta († 41) uvedú do Siene slávy: Bol jeden z najväčších, ktorí kedy vstúpili na palubovky

Tragicky zosnulý Kobe Bryant, ale aj Tim Duncan a Kevin Garnett sú medzi deviatimi osobnosťami, ktoré v tomto roku rozšíria menoslov členov basketbalovej Siene slávy.

Slávnostne ich do nej uvedú 29. augusta v jej sídle v americkom Springfielde.

"Kobeho si uctíme tak, ako si to zaslúži. Vďaka nemu, Timovi Duncanovi a Kevinovi Garnettovi máme v tomto roku jeden z najsilnejších ročníkov," povedal ešte pred zverejnením všetkých mien Jerry Colangelo, šéf Siene slávy. Tá nesie meno po zakladateľovi basketbalu Jamesovi Naismithovi a nominovať do nej možno hráča až tri roky po ukončení kariéry.

Päťnásobný víťaz NBA Bryant sa do Siene dostane in memoriam. Koncom januára zomrel pri nehode helikoptéry neďaleko Los Angeles spolu so svojou 13-ročnou dcérou a ďalšími siedmimi pasažiermi na palube. "Bol jeden z najväčších, ktorí kedy vstúpili na palubovky," píše sa v zdôvodnení jeho uvedenia medzi elitu.

V Sieni slávy bude mať svoje miesto aj legenda ženskej WNBA a štvornásobná olympijská víťazka v drese USA Tamika Catchingsová, či niekdajší hráč a tréner s dvoma titulmi v NBA i s olympijským zlatom Rudy Tomjanovich. Ďalšími menami sú dlhoročná trénerka Baylorovej univerzity v Texase Kim Mulkeyová i ďalší tréneri z univerzitnej NCAA Barbara Stevensová a Eddie Sutton. Do Siene slávy uvedú aj bývalého generálneho sekretára Medzinárodnej basketbalovej federácie (FIBA) Patricka Baumanna zo Švajčiarska.