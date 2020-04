Medzi novými nakazenými je aj dvoročný chlapček: Matovič navrhol zákaz vychádzania počas Veľkej noci

Predseda vlády Igor Matovič navrhol na zasadnutí ústredného krízového štábu, aby počas nadchádzajúcich veľkonočných sviatkov platil zákaz vychádzania. Povedal to v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy. Pripomenul, že o opodstatnenosti tohto návrhu majú v nedeľu (5. 4.) rozhodnúť špecialisti.

Zákaz vychádzania by mal podľa neho niekoľko výnimiek, povolené by bolo chodenie do práce, na nákup či k lekárovi. Platnosť tohto zákazu by si vedel predstaviť minimálne na obdobie od Veľkého piatku (10. 4.) do Veľkonočného pondelka (13. 4.), možno aj na viac dní.

(tasr)