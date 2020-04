V ktorej vekovej skupine je najviac nakazených ľudí na Slovensku? Dôchodci to nie sú

Najviac prípadov výskytu nového koronavírusu spôsobujúceho ochorenie COVID-19 je na Slovensku evidovaných vo vekovej skupine od 30 do 44 rokov. Konkrétne ide o 149 osôb. Vyplýva to z informácií, ktoré v sobotu zverejnilo na svojom webe Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR.

Ďalej nasledujú ľudia od 15 do 29 rokov, ktorých je celkovo 125. Vo vekovej kategórii od 45 do 59 je to 102 osôb a vo vekovej kategórii nad 60 rokov je pozitívnych 63 osôb. Najmenej je detí do 14 rokov, celkovo MZ SR registruje 29 prípadov. Z celkového počtu pozitívnych prípadov ochorenia je 259 mužov a 212 žien.

Najviac prípadov výskytu nového koronavírusu je v Bratislavskom kraji. Evidovaných je tam 156 prípadov. Po ňom nasleduje Žilinský kraj so 62 prípadmi. Trenčiansky kraj má 58 pozitívnych prípadov koronavírusu SARS-CoV-2. Prešovský kraj eviduje len o jeden prípad menej, teda 57. Nasledujú Trnavský kraj so 43 prípadmi, Košický kraj s 36 prípadmi a Nitriansky kraj s 30 prípadmi. Najmenej zatiaľ eviduje Banskobystrický kraj s 29 pozitívnymi prípadmi nového koronavírusu.